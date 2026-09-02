Nuevo rival de Guatemala en la competencia de comida de Ibai

Guatemala sigue dando batalla en el Mundial de Comidas de Ibai Llanos. Después de una emocionante victoria frente a México, el pepián guatemalteco ya tiene nuevo rival: Perú, que avanzó a los cuartos de final tras derrotar a Honduras. La competencia gastronómica continúa generando una enorme conversación en redes sociales y ahora los guatemaltecos nuevamente tienen una misión: apoyar al pepián para que Guatemala llegue a las semifinales.
El pasado 31 de agosto, Guatemala protagonizó uno de los enfrentamientos más reñidos de los octavos de final. El pepián guatemalteco se enfrentó a los tacos mexicanos y consiguió avanzar gracias al voto de los usuarios.
Guatemala obtuvo poco más de 2.1 millones de votos, mientras que México alcanzó poco más de 2 millones. La diferencia fue suficiente para que el platillo nacional se quedara con la victoria y continuara representando al país en el torneo. Ahora el reto será todavía mayor. Guatemala se enfrentará a Perú en los cuartos de final del Mundial de Comidas de Ibai, en un duelo que pondrá frente a frente al pepián y al tradicional ceviche peruano.
Perú llega con una fuerte cantidad de apoyo. En los octavos de final, el ceviche consiguió aproximadamente 2.9 millones de votos, superando a las baleadas de Honduras, que obtuvieron alrededor de 1.8 millones.
Más de Ibai Llanos
La nueva competencia de Ibai Llanos reúne a 16 países en un torneo de eliminación directa, donde son los usuarios de redes sociales quienes deciden qué platillo avanza mediante votaciones. El formato recuerda al exitoso Mundial de Desayunos que Ibai realizó anteriormente y que se convirtió en un fenómeno viral.
En esta ocasión, la competencia amplió la propuesta para enfrentar algunos de los platos más representativos de diferentes países de Latinoamérica y Europa.
Tras los octavos de final, únicamente quedan ocho países: Argentina, Uruguay, Perú, Guatemala, Colombia, Venezuela, Bolivia y Ecuador. El próximo enfrentamiento será clave para Guatemala. Si el pepián guatemalteco vence al ceviche peruano, el país avanzará a las semifinales del Mundial de Comidas de Ibai y quedará cada vez más cerca de convertirse en el campeón de esta competencia gastronómica.