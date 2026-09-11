Fecha de las flores amarillas: ¿cuándo se regalan?

Si durante los últimos días has visto en redes sociales fotografías de ramos amarillos o publicaciones sobre personas que esperan recibir este detalle, probablemente te has preguntado: ¿qué día se regalan flores amarillas en septiembre?
La fecha que se ha popularizado para entregar estas flores es el 21 de septiembre, una tradición que en los últimos años ha cobrado fuerza en Guatemala y otros países, especialmente a través de las redes sociales.
La costumbre está relacionada con la llegada de la primavera en el hemisferio sur y con el significado que se le atribuye al color amarillo, asociado con la alegría, el optimismo, la energía, la amistad y los nuevos comienzos.
La tradición también tiene una fuerte conexión con Floricienta
Pero la tradición también tiene una fuerte conexión con Floricienta, la telenovela juvenil argentina que se convirtió en un fenómeno entre el público a comienzos de los años 2000. En la historia, la protagonista sueña con recibir una flor amarilla como una señal de que finalmente llegará el amor que espera.
La canción "Flores amarillas", uno de los temas más recordados de la producción, ayudó a convertir este detalle en un símbolo relacionado con el amor y la ilusión de encontrar a una persona especial.
¿Por qué se adoptó esta tradición en Guatemala?
Aunque Guatemala está ubicada en el hemisferio norte y la primavera comienza oficialmente en marzo, la fecha del 21 de septiembre se adoptó como parte de esta tendencia por la influencia de la cultura popular y las redes sociales.
Además, no es necesario estar en una relación para participar en la tradición. Las flores amarillas también pueden regalarse a amigos, familiares o personas especiales como una muestra de cariño y buenos deseos.
Por ello, cada septiembre las redes sociales vuelven a llenarse de fotografías de ramos amarillos y de personas que esperan recibir este particular detalle el 21 de septiembre.