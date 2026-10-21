 Miutine: Fragancia para Mujeres que Rompen Reglas
Tendencias

Sé una chica Miutine: la fragancia para las mujeres que conocen las reglas y cómo romperlas

La prestigiosa marca Miu Miu llega a Guatemala gracias a Perfumerías Fetiche, con fragancias que enaltecen la feminidad y la elegancia.

Compartir:
Miutine de Miu Miu ya está en Guatemala, instagram @perfumeriasfetiche
Miutine de Miu Miu ya está en Guatemala / FOTO: instagram @perfumeriasfetiche
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

El universo de Miu Miu llegó a Guatemala, gracias a Perfumerías Fetiche, y trae consigo toda una línea de fragancias que expresan libertad y frescura. La prestigiosa marca italiana ha enamorado por décadas a las mujeres gracias a sus aromas que evocan libertad, frescura, feminidad y elegancia.

Miuccia Prada ideó el universo Miu en 1993 y decidió nombrar a su casa de modas Miu Miu, que evoca un cariñoso sobrenombre de su infancia. A pesar de venir de un linaje de diseñadores, Miuccia impuso su estilo en prendas clásicas, pero con los diseños que la caracterizan llenos de patrones, texturas y colores.

Cada fragancia está perfectamente diseñada con ese toque retro, sofisticación, feminidad, que caracteriza a la marca italiana, famosa por su patrón matelasse.

Así que a partir de octubre puedes conocer en Perfumerías dos líneas de la prestigiosa marca: Miutine y la línea Signature.

Foto embed
Conoce la la elegancia y feminidad de Miu Miu en Oakland Place. - Ivonne Gordillo

Miutine: más que un perfume, una actitud

La marca celebra su llegada a Guatemala junto con el lanzamiento de Miutine, una fragancia elegante y muy adictiva que está perfectamente diseñadas para esas mujeres que conocen las reglas y saben muy bien cómo romperlas, se roba las miradas a dónde quiera que entren y son delicadas y muy femeninas.

Su compleja pirámide olfativa juega constantemente entre la frescura frutal y una profunda calidez gourmand:

• Nota de Salida: Abre de manera jugosa y alegre con un acorde de fresas silvestres.

• Nota de Corazón: Un sofisticado bouquet floral blanco y retro protagonizado por la gardenia.

• Nota de Fondo: Una base adictiva, rica y fundente de azúcar moreno y vainilla de Bourbon.

Más que una fragancia, es una actitud, que busca conquistar el ícono de la feminidad con ese toque de elegancia que solo Miu Miu puede ofrecer.

Signature: un poema a la feminidad

La línea Signature está conformada por cuatro fragancias que evocan emociones:

  • L’eau de muguet: es una fragancia fresca, delicada, con un acorde de lirio de los valles (muguet)
  • L’eau bleue: luminosa, floral gracias a la presencia de violeta, que nos recuerda ese momento después de la lluvia cuando sale el sol
  • L’eau rosée: delicada, juguetona y femenina, gracias a la combinación de amizcle blanco, lirio y lichi
  • Fleur de lait: es un aroma envolvente y adictivo, debido a los acordes de Mango, leche de coco y de gourmand.
Foto embed
Miu Miu llegó oficialmente a Guatemala. - Ivonne Gordillo

En Portada

Agente de policía se declara inocente en juicio por supuestas ejecuciones extrajudicialest
Nacionales

Agente de policía se declara inocente en juicio por supuestas ejecuciones extrajudiciales

03:29 PM, Oct 21
Capturan al presunto autor del asesinato de una mujer guatemalteca en Madridt
Nacionales

Capturan al presunto autor del asesinato de una mujer guatemalteca en Madrid

04:33 PM, Oct 21
Dos personas mueren en ataque armado en pinchazo de Mixcot
Nacionales

Dos personas mueren en ataque armado en pinchazo de Mixco

04:23 PM, Oct 21
José Mourinho lanza dardo a Vinícius tras victoria del Real Madridt
Deportes

José Mourinho lanza dardo a Vinícius tras victoria del Real Madrid

05:25 PM, Oct 21
Municipal empata en Mixco, pero no recuperó el liderato t
Deportes

Municipal empata en Mixco, pero no recuperó el liderato

04:53 PM, Oct 21

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de Guatemala#liganacionalLiga de NacionesViolenciaLiga NacionalEstados UnidosPNCJusticiaEE.UU.
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar