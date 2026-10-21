Miutine: Fragancia para Mujeres que Rompen Reglas

El universo de Miu Miu llegó a Guatemala, gracias a Perfumerías Fetiche, y trae consigo toda una línea de fragancias que expresan libertad y frescura. La prestigiosa marca italiana ha enamorado por décadas a las mujeres gracias a sus aromas que evocan libertad, frescura, feminidad y elegancia.
Miuccia Prada ideó el universo Miu en 1993 y decidió nombrar a su casa de modas Miu Miu, que evoca un cariñoso sobrenombre de su infancia. A pesar de venir de un linaje de diseñadores, Miuccia impuso su estilo en prendas clásicas, pero con los diseños que la caracterizan llenos de patrones, texturas y colores.
Cada fragancia está perfectamente diseñada con ese toque retro, sofisticación, feminidad, que caracteriza a la marca italiana, famosa por su patrón matelasse.
Así que a partir de octubre puedes conocer en Perfumerías dos líneas de la prestigiosa marca: Miutine y la línea Signature.
Miutine: más que un perfume, una actitud
La marca celebra su llegada a Guatemala junto con el lanzamiento de Miutine, una fragancia elegante y muy adictiva que está perfectamente diseñadas para esas mujeres que conocen las reglas y saben muy bien cómo romperlas, se roba las miradas a dónde quiera que entren y son delicadas y muy femeninas.
Su compleja pirámide olfativa juega constantemente entre la frescura frutal y una profunda calidez gourmand:
• Nota de Salida: Abre de manera jugosa y alegre con un acorde de fresas silvestres.
• Nota de Corazón: Un sofisticado bouquet floral blanco y retro protagonizado por la gardenia.
• Nota de Fondo: Una base adictiva, rica y fundente de azúcar moreno y vainilla de Bourbon.
Más que una fragancia, es una actitud, que busca conquistar el ícono de la feminidad con ese toque de elegancia que solo Miu Miu puede ofrecer.
Signature: un poema a la feminidad
La línea Signature está conformada por cuatro fragancias que evocan emociones:
- L’eau de muguet: es una fragancia fresca, delicada, con un acorde de lirio de los valles (muguet)
- L’eau bleue: luminosa, floral gracias a la presencia de violeta, que nos recuerda ese momento después de la lluvia cuando sale el sol
- L’eau rosée: delicada, juguetona y femenina, gracias a la combinación de amizcle blanco, lirio y lichi
- Fleur de lait: es un aroma envolvente y adictivo, debido a los acordes de Mango, leche de coco y de gourmand.