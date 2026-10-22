 Gran Bazar de Fetiche: ¡Vive Halloween Man Pulse!
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Gran Bazar de Fetiche inicia al vibrante ritmo de Halloween Man Pulse ¡No te lo pierdas!

Perfumerías Fetiche da la bienvenida a su Gran Bazar, del 22 de octubre al 22 de noviembre, con increíbles sorpresas.

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Halloween Man Pulse, Cortesía
Halloween Man Pulse / FOTO: Cortesía
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¡Uno de los eventos más esperados cada año arrancó hoy al ritmo del beat! Perfumerías Fetiche dio la bienvenida a su Gran Bazar al ritmo de Halloween Man Pulse, un eau de parfum que vibrará con tu energía interior. Se trata de la primera fragancia de la colección Inspiración de la marca, especialmente diseñada para ese hombre que se mueve con autenticidad, fiel a su esencia. 

El Gran Bazar de Perfumerías Fetiche se ha convertido en uno de los más emblemáticos y esperados cada año, reuniendo a miles de apasionados por las exclusivas fragancias que solo en Perfumerías Fetiche encontramos. 

Durante el Gran Bazar, que se realizará del 22 de octubre al 22 de noviembre, los clientes podrán encontrar una amplia variedad de productos con descuentos especiales, estuches, maquillaje, tratamientos y muchas alternativas más para ellos y ellas. 

Los precios de bazar los puedes encontrar tanto en la tiendas físicas como a través de su sitio web www.soyfetiche.com, por medio del cual podrás adquirir tus productos favoritos desde cualquier lugar del país y recibir en la comodidad de tu casa gracias a su servicio de envío a domicilio. 

Halloween Man Pulse

El primer Eau de Parfum de la marca Halloween Man ya está en Guatemala y se trata de Halloween Man Pulse una fragancia que deja una estela energética que late como la música. Vivian Sagastume, gerente de marca de Halloween, explicó que esta fragancia tiene una nota de salida de lavanda fresca, con un interior de caramelo y al fondo una nota de vainilla. 

Este lanzamiento inaugura una nueva linea de la marca denominada The Creative Collection, inspirada en la música electrónica y el en ritmo que se transmite en las pistas de baile gracias al DJ, ese creador de emociones que se reinventa en todo momento, pero que marca su propio estilo. 

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