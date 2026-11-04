 Whatsapp lanza nueva función: programa y elige tus mensajes
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WhatsApp sorprende con nueva función: ya puedes programar mensajes y elegir cuándo enviarlos

¿Te ha pasado que olvidas enviar un mensaje importante o quieres felicitar a alguien justo a medianoche?

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Whatsapp / FOTO: Whatsapp
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WhatsApp continúa incorporando novedades para mejorar la experiencia de sus millones de usuarios. Esta vez prepara una de las funciones más esperadas: programar mensajes para que se envíen automáticamente sin necesidad de estar pendiente del celular.

La nueva herramienta permitirá redactar mensajes con anticipación y establecer el momento exacto en que deberán llegar al destinatario. De esta manera, será posible organizar conversaciones personales, enviar felicitaciones de cumpleaños, recordar reuniones o compartir información importante sin tener que hacerlo en tiempo real.

Según información publicada por el portal especializado WABetaInfo y retomada por el diario argentino La Capital, la función está llegando de manera progresiva a determinados usuarios de las versiones beta de WhatsApp para Android e iOS. Una de las principales ventajas de esta actualización es que no será necesario instalar aplicaciones externas para programar los envíos. La herramienta estará integrada directamente en los chats de WhatsApp.

Los usuarios podrán programar mensajes tanto en conversaciones individuales como en grupos.  Además de textos, la función permitirá incluir enlaces, fotografías y videos, aunque inicialmente solo se podrá programar una imagen o un video por mensaje.

Más de la nueva función de WhatsApp

Otra de las características más llamativas es el tiempo de anticipación. Los mensajes podrán programarse desde 10 minutos después de su creación hasta un máximo de dos semanas. ¡Sí! Otra ventaja es que WhatsApp permitirá administrar los mensajes antes de que sean enviados.

Los usuarios podrán consultar los envíos pendientes desde una sección específica dentro de la información del chat y eliminarlos si cambian de opinión. En el caso de los grupos, los mensajes programados llegarán únicamente a quienes formen parte de la conversación al momento de configurar el envío.

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La función se encuentra en proceso de implementación gradual y todavía no está habilitada para todas las cuentas. Por ello, los usuarios en Guatemala deberán estar atentos a las próximas actualizaciones de WhatsApp.

Se recomienda mantener instalada la versión más reciente de la aplicación y comprobar periódicamente si aparece la opción al mantener presionado el botón de enviar.

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