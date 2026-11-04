Super Luna de Castor: Cuándo Ver la Luna Llena de Noviembre

Los amantes de los fenómenos astronómicos tendrán una nueva razón para mirar al cielo en noviembre. La Superluna de Castor está por llegar y promete convertirse en uno de los eventos celestes más llamativos del mes, con una Luna que se verá especialmente grande y brillante.
De acuerdo con información del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH), este fenómeno podrá observarse desde Guatemala entre el 23 y el 25 de noviembre. La Luna llena alcanzará su punto máximo de iluminación el martes 24 de noviembre de 2026, a las 8:53 de la mañana, hora de Guatemala, según los cálculos astronómicos de Time and Date.
Sin embargo, esto no significa que únicamente podrá observarse durante ese momento. La Luna lucirá prácticamente llena durante las noches del 23, 24 y 25 de noviembre. En la Ciudad de Guatemala, la salida de la Luna está prevista para las 4:39 de la tarde del 23 de noviembre y las 5:38 de la tarde del martes 24. Estas serán algunas de las mejores oportunidades para contemplarla.
Además, el 25 de noviembre nuestro satélite natural alcanzará el perigeo, es decir, el punto más cercano a la Tierra durante su órbita, a una distancia aproximada de 359 mil kilómetros. El nombre de Luna de Castor proviene de antiguas tradiciones relacionadas con las temporadas del año en el hemisferio norte.
¿Qué es la luna de castor?
Se le conoce así porque noviembre coincide con el período en el que los castores intensifican sus actividades para preparar sus refugios y almacenar alimento antes de la llegada del invierno. Este nombre también es conocido en diferentes tradiciones como Luna de Escarcha o Luna Helada.
Para disfrutar de la Superluna de Castor no será necesario utilizar telescopios ni equipos especializados.
Bastará con buscar un lugar con poca contaminación lumínica y tener una vista despejada del horizonte. Los especialistas recomiendan prestar atención a la salida de la Luna, cuando se encuentra cerca del horizonte y puede generar una ilusión óptica que hace que parezca todavía más grande.