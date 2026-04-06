Jugadores que marcaron los goles mil y dos mil en Mundiales

Conoces a los futbolistas que han hecho historia al marcar goles importantes en la historia de las Copas del Mundo de la FIFA.

Un total de 2 mil 720 goles se han marcado a lo largo de la historia de los 22 Mundiales de Futbol de la FIFA que se han disputado desde Uruguay 1930 hasta el de Catar 2022, donde Argentina fue campeón mundial. El primer tanto en la historia de los mundiales fue marcado por el francés Lucien Laurent el 13 de julio de 1930 durante el encuentro que los enfrentó ante los mexicanos, y el último gol, ha sido el de Gonzalo Montiel en la victoria desde el punto penalti de Argentina sobre Francia el 18 de diciembre de 2022. Pero sabes ¿quién marcó los goles mil y dos mil en la historia de los Mundiales?

De los 964 partidos disputados en la historia de los 22 Mundiales, los duelos Escocia vs. Holanda (Países Bajos) del mundial Argentina 1978 y el Suecia vs. Inglaterra de Alemania 2006 fueron importantes ya que ahí se marcaron los goles mil y dos mil de las Copas del Mundo de la FIFA, respectivamente.

Gol 1000: Rob Rensenbrink en el Escocia vs. Países Bajos del Mundial Argentina 1978

Gol 2000: Marcus Allback en el Suecia vs. Inglaterra del Mundial Alemania 2006

Lucien Laurent y Gonzalo Montiel, el primero y último gol en Mundiales Conoce la historia de cómo se produjo el primer gol en la historia de los Campeonatos de Futbol de la FIFA.

Otros goles importantes

Gol 1: Lucien Laurent en el Francia vs. México del Mundial Uruguay 1930

Gol 100: Angelo Schiavio en el Italia vs. Estados Unidos del Mundial Italia 1934

Gol 200: Harry Andersson en el Suecia vs. Cuba del Mundial Francia 1938

Gol 300: Chico en el Brasil vs. España del Mundial Brasil 1950

Gol 400: Max Morlock en el Alemania Occidental vs. Turquía del Mundial Suiza 1954

Gol 500: Bobby Collins en el Paraguay vs. Escocia del Mundial Suecia 1958

Gol 1000: Rob Rensenbrink en el Escocia vs. Países Bajos del Mundial Argentina 1978

Gol 1500: Claudio Caniggia en el Argentina vs. Nigeria del Mundial Estados Unidos 1994

Gol 2000: Marcus Allback en el Suecia vs. Inglaterra del Mundial Alemania 2006

Gol 2500: Fakhreddine Ben Youssef en el Panamá vs. Túnez del Mundial Rusia 2018

Saeed Al-Owairan y un gol especial en el Mundial 1994 El jugador saudí marcó contra Bélgica un gol que es considerado de los mejores en la historia de los Mundiales.

*Datos tomados de FIFA.

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