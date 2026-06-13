Catar sorprende a Suiza en su propia casa: un partido épico

Aunque Suiza llega como favorita y con mayor tradición mundialista, el único antecedente entre ambas selecciones terminó con una inesperada victoria de Catar en Europa.

Cuando se habla del partido entre Catar y Suiza en el Mundial 2026, la lógica apunta hacia el conjunto europeo. Los suizos disputan su sexta Copa del Mundo consecutiva y llegan con una trayectoria mucho más sólida en torneos internacionales.

Sin embargo, existe un dato que pocos aficionados conocen: Catar jamás ha perdido frente a Suiza. La razón es sencilla. Ambas selecciones solo se han enfrentado una vez en toda la historia.

El encuentro se disputó el 14 de noviembre de 2018 en Lugano, territorio suizo, y terminó con triunfo catarí por 1-0 gracias a un gol de Akram Afif en los minutos finales.

El resultado sorprendió en aquel momento. Suiza venía de disputar el Mundial de Rusia 2018 y contaba con futbolistas consolidados en las principales ligas europeas.

Catar, en cambio, todavía preparaba el proyecto que desembocaría en la organización del Mundial de 2022.

Ocho años después de aquel amistoso, ambos equipos volverán a encontrarse por primera vez en una Copa del Mundo (sábado, 13 horas de Guatemala). El antecedente es mínimo, pero suficiente para que Catar llegue con un curioso dominio estadístico sobre una selección que históricamente ha tenido mejores resultados en el escenario internacional.

Además, el duelo enfrentará dos realidades distintas. Mientras Suiza busca romper la barrera de los octavos de final y alcanzar una actuación histórica, Catar intenta demostrar que el crecimiento mostrado con los títulos de la Copa Asiática no fue una casualidad.

Por ahora, los números favorecen a los cataríes: un partido jugado, una victoria, un gol anotado y ninguno recibido frente a Suiza.

A pesar de ello, las estadísticas generales siguen colocando a Suiza como favorita. La selección europea ha sido una presencia constante en las fases finales de los Mundiales durante las últimas dos décadas y cuenta con una estructura consolidada que le ha permitido competir regularmente contra algunas de las mejores selecciones del planeta.

Para los de Catar, este partido representa una oportunidad importante para seguir construyendo su historia en la máxima cita del balompié.

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