 Revancha de Lopetegui: Una Historia de Superación
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-- Qatar Qatar Switzerland Switzerland --
13 junio / 13:00
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POSICIONES

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Mexico MEX
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South Africa SAO
Finalizado
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Czech Republic CRZ
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13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
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24/06 13:00 HS
Qatar QAT
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13/06 16:00 HS
Morocco MOR
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13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
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Paraguay PAR
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Germany GER
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Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
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Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
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Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
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Croatia CRO
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
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La revancha de Lopetegui

por Agencia EFE
Lopetegui buscará hacer un buen Mundial dirigiendo a Catar., Redes
Lopetegui buscará hacer un buen Mundial dirigiendo a Catar. / FOTO: Redes

Catar, dirigida por Julen Lopetegui, buscará sorprender hoy (13 horas de Guatemala) a una experimentada Suiza en su estreno en el Mundial 2026.

La casualidad, el azar o el destino han propiciado que el técnico Julen Lopetegui cumpla su esperada y particular revancha y que se convierta en mundialista un 13 de junio, la misma fecha, ocho años después, que cuando fue destituido como seleccionador de España, poco antes de entrar en acción en Rusia 2018.

Quedaban entonces dos días sólo para que la Roja, concentrada en Krasnodar, entrara en acción y jugara con Portugal su primer partido de aquel Campeonato del Mundo. Había llevado a España a la fase final tras un exitoso recorrido. Pero sólo unas horas antes de su estreno, el Real Madrid había anunciado a Lopetegui como nuevo entrenador. El entonces presidente de la Federación Española, Luis Rubiales, decidió cesarle. Lopetegui se quedó sin Mundial.

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Foto de Lopetegui en 2018. - EFE

No fue un buen paso en la carrera del preparador guipuzcoano que estuvo sólo unos meses en el club blanco, del que fue despedido antes de final de año. Dirigió después al Sevilla español y Wolverhampton y West Ham de Inglaterra. Y a continuación llegó otra selección, en mayo de 2025, Catar.

Lopetegui, de 59 años, consiguió el gran objetivo del combinado catarí y selló su clasificación para la fase final de un Mundial, ahora, en Estados Unidos, México y Canadá 2026. Encuadrada en el Grupo B, junto a Bosnia-Herzegovina y Canadá, se estrenará hoy, sábado, frente a Suiza.

En un 13 de junio, tal día como aquel de hace ocho años, cuando Lopetegui debute en un Mundial. Será el segundo para Catar. Pero el primero ganado en el campo, sin la condición de anfitrión como en la edición anterior. Dos victorias en sus últimos quince partidos ante selecciones europeas (5 empates y ocho derrotas) resumen el periplo del combinado asiático que no ha ganado ninguno de los once partidos recientes que ha jugado fuera de su país.

Parte como cenicienta del cuarteto la selección de Catar, que pretende ampliar su experiencia, relanzar al equipo nacional y competir en un gran evento. "Miro al partido de Suiza con la idea de ser lo más competitivo posible contra un rival que creo que va a ser una de las grandes sorpresas del Mundial", opina el entrenador español.

Y es que la selección de Suiza parte como favorita para este cara a cara de este sábado en el estadio San Francisco Bay Arena. El combinado helvético, que afronta la cita con veteranos legendarios, habituales de otras fases finales con componentes de una nueva generación, afronta su decimotercera presencia aunque desde Alemania 2006 es uno de los fijos en el cartel de cada edición.

El meta del Borussia Dortmnd Gregor Kobel, los defensas Manuel Akanji, del Inter, el del Betis Ricardo Rodriguez, el capitán, ahora en el Sunderland Granit Xhaka o los sevillistas Ruben Vargas y Djibril Sow y el del Valencia Eray Comerts forman parte del cuadro helvético, que cuenta con jugadores verticales como Noah Okavor, del Leeds, Dan Ndoye, del Nottingham Forest o Zeki Amdouni, del Burnley.

Con los cuartos de final logrados tres veces, su techo, Suiza tiene una de las situaciones más curiosas en la historia del torneo y es que fue eliminada en Alemania 2006 sin haber recibido un solo gol.

Con Murat Yakin como seleccionador, el cuadro helvético sale a escena con solo una derrota en sus últimos catorce partidos. Suiza no pierde su primer partido en un Mundial desde Inglaterra 1966. Únicamente hay un precedente con Catar. Fue en el amistoso de 2018. Ganó por 1-0 el conjunto de Julen Lopetegui.

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