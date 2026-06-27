España respira: Yeremy Pino evita la fractura y aún puede jugar el Mundial

Las pruebas médicas descartaron una lesión en la clavícula y confirmaron un esguince acromioclavicular. El extremo seguirá concentrado con la Roja y no está descartado para lo que resta del torneo.

Buenas noticias para la selección de España. Yeremy Pino no sufrió la fractura de clavícula que se temía inicialmente y mantiene opciones de volver a jugar en el Mundial 2026.

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) informó este sábado que las pruebas radiológicas realizadas al extremo descartaron una rotura ósea y establecieron como diagnóstico un esguince acromioclavicular en el hombro izquierdo.

"Las pruebas radiológicas realizadas a Yeremy Pino descartan una fractura estableciendo como diagnóstico un esguince acromioclavicular", comunicó la federación española.

La lesión se produjo en los minutos finales del encuentro frente a Uruguay, cuando el futbolista cayó de forma aparatosa sobre su hombro izquierdo. El jugador abandonó el partido con visibles gestos de dolor y utilizando un cabestrillo, lo que hizo pensar en una posible fractura de clavícula.

La preocupación fue tal que incluso surgieron dudas sobre su continuidad en la Copa del Mundo y se puso sobre la mesa el reglamento de la FIFA, que impide sustituir a un jugador lesionado una vez iniciada la competición, salvo en el caso de los porteros.

Sin embargo, los exámenes médicos realizados en un hospital de Chattanooga, Tennessee, descartaron el peor escenario y abrieron la puerta a una posible reaparición durante el torneo.

El esguince acromioclavicular es una lesión que afecta los ligamentos que unen la clavícula con el omóplato, en la articulación del hombro. El tiempo de recuperación dependerá del grado de la lesión y de la evolución del futbolista en los próximos días.

Yeremy Pino salió lesionado tras el encuentro contra Uruguay en el Mundial 2026 - EFE

Por ello, Yeremy Pino permanecerá concentrado con la selección española y su participación en los próximos partidos dependerá de su recuperación y del recorrido que tenga el equipo de Luis de la Fuente en el Mundial.

El extremo, actualmente jugador del Crystal Palace, había disputado minutos como revulsivo en los encuentros frente a Arabia Saudí y Uruguay, este último marcado por la lesión que encendió las alarmas en la concentración española.

Ahora, con la fractura descartada, España recupera el optimismo y mantiene la esperanza de volver a contar con uno de sus extremos para las rondas decisivas del campeonato.

Con información de EFE

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