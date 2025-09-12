Hora 15: Emisión del 11 de Septiembre de 2025

En #Hora15 conversamos con el licenciado Eulogio Gómez, abogado, analista independiente en temas políticos y de seguridad; y el doctor Carlos Fernández, director del Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos, doctor en sociología y ciencia política; sobre la Sesión Solemne en el Congreso para conmemorar las Fiestas de Independencia.
En el programa Hora 15 de Emisoras Unidas se abordan los temas relevantes de lo que acontece en el país, con invitados especiales, llamadas a expertos, investigación, datos y estadísticas. Se transmite de lunes a viernes, de 15:00 a 17:00 horas.