 Súper Deportivo: Emisión 5 de Enero 2025 - Todo lo que Debes Saber
Videos

Súper Deportivo: Damos seguimiento a los equipos de la Liga Nacional

Hoy en el programa Súper Deportivo de Emisoras Unidas damos seguimiento a las noticias de los equipos de la Liga Nacional, el mercado de jugadores y todo lo relacionado a la Supercopa de España. Además, tenemos a las voces de los protagonistas. 

Súper Deportivo es el programa de Emisoras Unidas que trata todas las noticias deportivas, entrevistas exclusivas con jugadores, directores técnicos y todos los protagonistas de las distintas disciplinas deportivas.

Se transmite de lunes a viernes, de 13:00 a 15:00 horas.

