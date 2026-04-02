 Capturan al presunto responsable de ataque a PNC en Franja Transversal del Norte
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Capturan al presunto responsable de ataque a PNC en Franja Transversal del Norte

Tras dar muerte a un agente de la PNC y huir, el delincuente intentó enfrentarse nuevamente a la Policía, pero esta vez fue detenido.

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dgar Ramiro Molineros Chub, de 40 años., Foto PNC
dgar Ramiro Molineros Chub, de 40 años. / FOTO: Foto PNC

Tras el ataque armado en el que murió el agente de Policía Nacional Civil (PNC), Mateo Fernando Juc, de 40 años, originario de Tamahú, Alta Verapaz, quien murió al enfrentarse a un criminal en en el kilómetro 316 ruta Transversal del Norte, límite entre Alta Verapaz e Izabal, las Fuerzas de Seguridad detuvieron al presunto responsable de este hecho. 

Tras el crimen del agente de PNC y de un conductor de microbús las autoridades realizaron un despliegue policial en las áreas aledañas con el objetivo de ubicar al presunto responsable, quien se movilizaba en un picop blanco.

Los agentes de la Policía localizaron el automotor en el kilómetro 324.5 de la Franja Transversal del Norte, donde, tras una persecución y un nuevo ataque armado que no dejó nuevas víctimas fue capturado Edgar Ramiro Molineros Chub, de 40 años, residente en San Luis, Petén.

De acuerdo con la información preliminar, luego del ataque se alertó a las unidades policiales sobre un picop blanco que posiblemente se dirigía hacia el municipio de Chahal, Alta Verapaz. De inmediato se implementó un operativo de rastreo sobre la Franja Transversal del Norte.

Al llegar al kilómetro 335, los agentes observaron un vehículo con las características descritas, cuyo conductor, al notar la presencia policial, aceleró la marcha e intentó evadir a las autoridades, retornando en dirección al cruce de Cadenas.

Se inició una persecución que culminó en el kilómetro 328.7, donde el sospechoso detuvo la marcha, descendió del vehículo y, portando un arma de fuego tipo pistola, disparó en repetidas ocasiones contra los agentes policiales, sin causarles heridas.

Los policías repelieron el ataque, impactando la estructura del vehículo y los neumáticos, logrando neutralizar la amenaza y proceder a su captura en el kilómetro 324.5.

Al momento de su identificación, se le incautó una pistola marca Glock. El detenido presentaba fuerte olor a licor y portaba dos licencias de portación de arma de fuego, en las que se registra el arma incautada.

Por este hecho, se coordinó con el Ministerio Público para realizar las diligencias correspondientes en la escena, informó la Policía. 

Investigan muerte de agente de PNC en Franja Transversal del Norte

Los agentes de la Policía realizaban una persecución tras el asesinato del conductor de un microbús que se dirigía hacia Modesto Méndez, en Livingston, Izabal.

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