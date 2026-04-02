Investigan muerte de agente de PNC en Franja Transversal del Norte

La Policía Nacional Civil (PNC) lamentó el fallecimiento del agente de policía, Mateo Fernando Juc, de 40 años, originario de Tamahú, Alta Verapaz, quien murió al enfrentarse a un criminal en en el kilómetro 316 ruta Transversal del Norte, límite entre Alta Verapaz e Izabal.
La tarde del pasado miércoles 1 de abril, el conductor de un microbús del transporte público que se dirigía de El Chahal, Alta Verapaz, hacia Cadenas, Modesto Méndez, en Livingston, Izabal, fue asesinado por un criminal que viajaba como pasajero, tras el ataque el delincuente huyó en una motocicleta junto a un cómplice que le esperaba.
Agentes de la PNC iniciaron una persecución para dar con la captura de los delincuentes; sin embargo, fueron atacados a balazos, en el enfrentamiento murió el agente Mateo Fernando Juc y quedó herido el agente Donis Edilzar Suchite García, de 35, originario de la aldea La Reforma, Huité, Zacapa, quien fue auxiliado y trasladado a un centro asistencial de Poptún, Petén.
La Policía informó que equipos de investigadores y policías uniformados están tras las pistas de los responsables del hecho criminal.
El conductor del microbús asesinado fue identificado como Guadalupe Gamboa, de 45 años aproximadamente, originario de Livingston, Izabal, de momento las causas del incidente armardo no se han establecido por parte de las autoridades. .