Semana Santa segura: despliegan agentes de PNC

El Ministerio de Gobernación dio a conocer el despliegue logístico y de personal policial que se implementará de forma nacional durante Semana Santa, con el fin de garantizar la seguridad ciudadana en las principales rutas y destinos turísticos del país. La estrategia se presentó en la Subdirección General de Apoyo y Logística de la Policía Nacional Civil (PNC), en presencia de las máximas autoridades del ramo.
El acto estuvo encabezado por el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, quien estuvo acompañado del viceministro de Seguridad, Roberto Solórzano, así como por el director general de la PNC, David Custodio Boteo, el director general adjunto, Héctor González Prera, y la cúpula policial.
Las autoridades detallaron que el objetivo central del plan "Semana Santa Segura" es brindar cobertura eficiente a eventos procesionales, actividades turísticas y reuniones sociales en todo el país durante esta temporada alta de movilidad.
La PNC aseguró que cuenta con la tecnología y logística adecuada para ofrecer un servicio de prevención y asistencia de calidad, tanto a los guatemaltecos como a los turistas extranjeros. De acuerdo con las autoridades, las acciones específicas a implementarse durante este período incluyen:
- Instalación de torres de vigilancia en puntos estratégicos como el Centro Histórico y principales playas públicas, así como en bahías de prevención para reforzar la seguridad.
- Participación de unidades policiales especializadas, policías salvavidas y paramédicos capacitados para atender cualquier emergencia durante la temporada.
- Disponibilidad de servicios de asistencia como grúas, atención a pinchazos y ambulancias para auxiliar a la ciudadanía en el momento que lo requiera.
Despliegue y atención en todo el país
El plan establece una distribución estratégica del personal policial en todo el territorio nacional, manteniendo operativos constantes, acciones de prevención y atención ciudadana. El ministro Villeda afirmó que la presencia policial será notoria no solo en las ciudades, sino en las playas, ríos, lagos y diversos centros turísticos, lo que contribuye directamente a la tranquilidad de las familias durante el retorno a sus hogares.
Mientras tanto, el director general de la PNC subrayó el liderazgo de la institución y la apuesta por estrategias innovadoras para brindar seguridad integral a nacionales y extranjeros que eligen Guatemala como su destino en Semana Santa.
Para reforzar el sistema de atención ciudadana, la PNC habilitó el número de teléfono 4028 1451 para reportar cualquier emergencia. Además, la población dispone de las líneas 110 y 1561 para realizar denuncias, garantizando el anonimato y la confidencialidad de los datos proporcionados.