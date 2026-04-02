 Resultado Achuapa vs. Municipal por el Clausura 2026
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Municipal derrota a Achuapa y los hunde en el acumulado

Los achuapanecos suman 10 partidos sin conocer la victoria, de los cuales, los últimos ocho han sido derrotas.

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Achuapa recibió esta tarde a Municipal
Achuapa recibió esta tarde a Municipal / FOTO: Achuapa

Municipal buscó este Jueves Santo el liderato del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional, para ello, debía vencer a Deportivo Achuapa en condición de visitante en el estadio Winston Pineda Gudiel y debía esperar el resultado entre Comunicaciones vs. Mixco.

La fecha 17 del Torneo Clausura 2026 continúo este día con el duelo entre los jutiapanecos y los capitalinos en un escenario deportivo, del cual, muchos jugadores se quejan por el mal estado de la gramilla.

En los primeros 20 minutos ambos equipos no generaron ningún remate directo a puerta, simplemente con tibios acercamientos que no exigían a los porteros Ederson Cabezas y a Braulio Linares.

Al minuto 23, en una jugada normal que no implicaba mayor peligro, el jugador de Municipal, Yorman Baltazar se lesionó solo; recibió asistencia médica, pero tras algunos minutos de evaluación terminó saliendo en camilla del terreno de juego. El lugar de Baltazar fue ocupado por John Méndez.

Cerrando la primera parte, la cual no tenía remates directos a puerta, llegó el minuto 43, y tras un empujó de Jonathan Franco sobre Carlos Mejía, la cual no fue marcada por el árbitro Orlando Alvarado, el balón terminó en un remate de Rudy Muñoz para el 0-1 parcial. De acuerdo al analista arbitral Jonathan Polanco, el gol de los "Ediles" estuvo viciado.

Municipal liquida el partido 

Para la segunda parte, el partido se volvió como una jugada de ajedrez donde los técnicos movieron sus piezas inteligentemente dentro del tablero para poder revertir lo que habían mostrado en la primera parte.

Era un juego carente de emociones, pero cada jugada a la ofensiva eran instantes de nerviosismo que se vivía ya que algún tipo de error podría ser determinante y fatal para ambas escuadras, ya que jugaban al filo de la navaja.

Dentro de ese juego de ajedrez, Mario Acevedo decidió darle ingreso a Alejandro Cabeza cuando se jugaba el 69, y 12 minutos después, apareció en el área para marcar el 0-2 y con ello dejar tranquilo a Municipal que al 81 sentenciaba el duelo.

En el cierre del partido (90+3), se marcó un penal el cual ejecutó de perfecta manera Carlos Mejía para el 1-2 final. 

Los últimos resultados de Achuapa

El Deportivo Achuapa entró en una etapa complicada ya que de los últimos 10 partidos, los "Cebolleros" no han podido conseguir un triunfo. La última victoria data de la fecha 7 del Clausura 2026 cuando derrotaron a Guastatoya 1-0 con gol de Carlos Santos en un duelo que fue el 17 de febrero. 

En esa cadena de 10 partidos sin ganar, Achuapa registra dos empates (1-1 ante Malacateco y 0-0 ante Xelajú) y ocho derrotas, donde ha ganado 2 puntos de 30 en juego.

Achuapa es último lugar del campeonato y prácticamente sería uno de los clubes que perderían la categoría.

Fecha 17 del Clausura 2026 

  • Cobán Imperial 0-0 Aurora
  • Antigua 8-2 Mictlán: José Ardón (2), Agustín Maziero (5 y 16), Oscar Castellanos (10), José Rosales (33), Óscar Santis (41), Andris Herrera (76) y Diego Fernández (83) / Sebastián Colón (22) y William Fajardo (58)
  • Marquense 1-0 Xelajú: Diego Casas (45+1)
  • Achuapa 1-2 Municipal: Carlos Mejía (90+3) / Rudy Muñoz (43) y Alejandro Cabeza (81)
  • Comunicaciones vs. Mixco (17:00 horas)
  • Malacateco vs. Guastatoya (19:00 horas).
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