Municipal le gana a Deportivo Malacateco en El Trébol

En el estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol, Municipal derrotó a Malacateco (1-0) en la continuidad de la fecha 16 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional, jornada que tuvo como ausentes a los seleccionados de Guatemala que ayer fueron goleador por la selección mundialista de Argelia 7-0, en la peor derrota de la era de Luis Fernando Tena.
Con muchas bajas en su plantel y en un ambiente familiar, los "Rojos" salieron al engramillado natural de El Trébol a buscar un triunfo que ayude a acercarse al liderato del Clausura 2024.
El reloj se encaminaba al minuto 20 de un partido donde no había mayores incidencias, pero un certero cabezazo de José Carlos Martínez sirvió para vencer al portero Miguel Jiménez.
Con este marcador terminó la primera parte, con un discreto partido por parte de los locales, y poca propuesta del conjunto visitante.
Expulsión de Rodrigo Saravia de Municipal
Para la segunda parte, Municipal sufrió la expulsión de Rodrigo Saravia, quien recibió la segunda amarilla tras la falta sobre Joshua Trigueños, y por doble amonestación fue expulsado del partido al 63.
Al final del partido, los "Rojos" del Municipal vencieron a los "Toros" del Deportivo Malacateco y con ello llegan a 25 puntos dentro del Clausura 2026.
La situación para los "Toros" es complicada respecto al acumulado ya que suman 44 y podrían ser superados si ganan Guastatoya y Marquense, que tienen 42 y 41 puntos, respectivamente.