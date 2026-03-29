Recorridos procesionales de Semana Santa 2026

La Semana Santa es uno de los acontecimientos más emblemáticos que reúne a la población católica en varios puntos del país, principalmente la Ciudad de Guatemala, Antigua Guatemala y Quetzaltenango.
El olor a incienso y las impresionantes procesiones que son llevadas en hombros por miles de cucuruchos son parte del mayor atractivo de la Semana Mayor en Guatemala. Las andas más emblemáticas llenan de color, fe y devoción las calles de la capital.
A continuación compartimos los principales recorridos procesionales de la Ciudad de Guatemala para esta Semana Santa 2026.
Domingo de Ramos, 29 de marzo
Procesión Domingo de Ramos Santuario del Señor San José
- Salida: 6:30 horas
- Entrada: 01:00 horas
Procesión de Jesús de las Palmas - Rectoría San Miguel Capuchinas
- Salida: 6:40 horas
- Entrada: 14:00 horas
Lunes Santo, 30 de marzo
Procesión de Jesús Nazareno de las Tres Potencias y Santísima Virgen de Dolores - Parroquia Santa Cruz del Milagro
- Salida: 12:00 horas
- Entrada: 01:30 horas
Martes Santo, 31 de marzo
Procesión de "La Reseña" Jesús Nazareno de la Merced y Santísima Virgen de Los Dolores - Parroquia La Merced
- Salida: 07:00 horas
- Entrada: 13:30 horas
Solemne Procesión de Martes Santo - Beaterio de Belén
- Salida: 12:30 horas
- Entrada: 00:30 horas
Procesión Señor de la Dulce Mirada - Rectoría Nuestra Señora del Carmen
- Salida: 18:30 horas
- Entrada: 21:30 horas
Miércoles Santo, 1 de abril
Procesión de Miércoles Santo del Rescate - Rectoría Santa Teresa
- Salida: 11:00 horas
- Entrada: 00:30 horas
Procesión de Jesús Nazareno de la Bondad y Nuestra Señora de Dolores Madre de la Bondad - Parroquia Santa María Magdalena
- Salida: 15:00 horas
- Entrada: 21:30 horas
Jueves Santo, 2 de abril
Procesión de Jesús de Candelaria Parroquia Nuestra Señora de Candelaria
- Salida: 06:00 horas
- Entrada: 01:30 horas
Viernes Santo, 3 de abril
Procesión Penitencial Jesús Nazareno de la Merced y Santísima Virgen de Dolores - Parroquia La Merced
- Salida: 02:00 horas
- Entrada: 14:30 horas
Procesión Cristo Yacente de las Animas y Nuestra Señora de Soledad - Parroquia Rectoral de San Sebastián
- Salida: 14:45 horas
- Entrada: 20:00 horas
Procesión de C.I. del Santo Cristo Yacente y C.I. Virgen de Dolores - Parroquia Nuestra Señora de los Remedios El Calvario
- Salida: 15:00 horas
- Entrada: 02:15 horas
Procesión del Señor Sepultado y Santísima Virgen de Soledad Parroquia del Santísimo Nombre de Jesús -Templo de la Recolección
- Salida: 15:30 horas
- Entrada: 3:30 horas
Procesión del Señor Sepultado Cristo del Amor y Nuestra Señora de la Soledad - Basílica de Nuestra Señora del Rosario Templo de Santo Domingo
- Salida: 15:00 horas
- Entrada: 1:15 horas
Procesión del Señor Sepultado Franciscano de la Penitencia y Virgen de Soledad Franciscana - Templo Histórico de San Francisco.
- Salida: 16:00 horas
- Entrada: 1:15 horas
Procesión del Señor Sepultado Rectoría Santa Catalina
- Salida: 19:00 horas
- Entrada: 1:05 horas
Sábado de Gloria, 4 de abril
Procesión Infantil Replica Cristo del Amor y Nuestra Señora de la Soledad - Basílica de Nuestra Señora del Rosario Templo de Santo Domingo
- Salida: 10:00 horas
- Entrada: 13:30 horas
Procesión Infantil Jesús Sepultado Parroquia Santísimo Nombre de Jesús - Templo de la Recolección
- Salida: 11:00 horas
- Entrada: 13:00 horas
Cortejo Procesional de Pésame a la Virgen de Dolores Madre del Redentor - Parroquia Santísima Trinidad Barrio el Gallito
- Salida: 15:00 horas
- Entrada: 18:00 horas
Procesión de Pésame - Templo Histórico de San Francisco
- Salida: 15:00 horas
- Entrada: 17:00 horas
Cortejo Procesional de la C.I. de Nuestra Señora de la Soledad - Basílica de Nuestra Señora del Rosario Templo de Santo Domingo
- Salida: 15:00 horas
- Entrada: 18:00 horas
Procesión de Sábado Santo Parroquia Nombre de Jesús - Templo de la Recolección
- Salida: 15:30 horas
- Entrada: 17:30 horas
Procesión del Santo Entierro del Señor Sepultado y Santísima Virgen de Soledad - Parroquia Santa Cruz del Milagro
- Salida: 16:00 horas
- Entrada: 22:00 horas
Domingo de Resurrección, 5 de abril
Procesión Jesús Resucitado de la Merced - Parroquia La Merced
- Salida: 8:00 horas
- Entrada: 11:00 horas
Procesión de Jesús Resucitado - Parroquia Señor de las Misericordias
- Salida: 8:30 horas
- Entrada: 11:00 horas
Procesión de Jesús Resucitado - Basílica de Nuestra Señora del Rosario Templo de Santo Domingo
- Salida: 9:00 horas
- Entrada: 11:30 horas
Procesión de Jesús Resucitado Parroquia Santísimo Nombre de Jesús - Templo de la Recolección
- Salida: 10:00 horas
- Entrada: 12:00 horas
Procesión de Jesús Resucitado - Rectoría Santa Catalina
- Salida: 9:00 horas
- Entrada: 11:00 horas
Con información de la Municipalidad de Guatemala