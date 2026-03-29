 Recorridos procesionales de Semana Santa 2026
Nacionales

Conozca los principales recorridos de los cortejos procesionales de la Semana Santa en la capital.

Compartir:
jesus de la merced cortejo la reseña (13)

La Semana Santa es uno de los acontecimientos más emblemáticos que reúne a la población católica en varios puntos del país, principalmente la Ciudad de Guatemala, Antigua Guatemala y Quetzaltenango. 

El olor a incienso y las impresionantes procesiones que son llevadas en hombros por miles de cucuruchos son parte del mayor atractivo de la Semana Mayor en Guatemala. Las andas más emblemáticas llenan de color, fe y devoción las calles de la capital.

A continuación compartimos los principales recorridos procesionales de la Ciudad de Guatemala para esta Semana Santa 2026.

Domingo de Ramos, 29 de marzo

Procesión Domingo de Ramos Santuario del Señor San José

  • Salida: 6:30 horas
  • Entrada: 01:00 horas
Foto embed
San José

Procesión de Jesús de las Palmas - Rectoría San Miguel Capuchinas

  • Salida: 6:40 horas
  • Entrada: 14:00 horas

Lunes Santo, 30 de marzo

Procesión de Jesús Nazareno de las Tres Potencias y Santísima Virgen de Dolores - Parroquia Santa Cruz del Milagro

  • Salida: 12:00 horas
  • Entrada: 01:30 horas
Foto embed
Parroquia Santa Cruz del Milagro

Martes Santo, 31 de marzo

Procesión de "La Reseña" Jesús Nazareno de la Merced y Santísima Virgen de Los Dolores - Parroquia La Merced

  • Salida: 07:00 horas
  • Entrada: 13:30 horas
Foto embed
La Merced

Solemne Procesión de Martes Santo - Beaterio de Belén

  • Salida: 12:30 horas
  • Entrada: 00:30 horas
Foto embed
Beatario de Belén

Procesión Señor de la Dulce Mirada - Rectoría Nuestra Señora del Carmen

  • Salida: 18:30 horas
  • Entrada: 21:30 horas
Foto embed
Nuestra Señora del Carmen

Miércoles Santo, 1 de abril

Procesión de Miércoles Santo del Rescate - Rectoría Santa Teresa

  • Salida: 11:00 horas
  • Entrada: 00:30 horas
Foto embed
Procesión de Miércoles Santo del Rescate

Procesión de Jesús Nazareno de la Bondad y Nuestra Señora de Dolores Madre de la Bondad - Parroquia Santa María Magdalena

  • Salida: 15:00 horas
  • Entrada: 21:30 horas
Foto embed
Jesús Nazareno de la Bondad

Jueves Santo, 2 de abril

Procesión de Jesús de Candelaria Parroquia Nuestra Señora de Candelaria

  • Salida: 06:00 horas
  • Entrada: 01:30 horas
Foto embed
Procesión de Jesús de Candelaria

Viernes Santo, 3 de abril

Procesión Penitencial Jesús Nazareno de la Merced y Santísima Virgen de Dolores - Parroquia La Merced

  • Salida: 02:00 horas
  • Entrada: 14:30 horas
Foto embed
La Merced

Procesión Cristo Yacente de las Animas y Nuestra Señora de Soledad - Parroquia Rectoral de San Sebastián

  • Salida: 14:45 horas
  • Entrada: 20:00 horas
Foto embed
San Sebastián

Procesión de C.I. del Santo Cristo Yacente y C.I. Virgen de Dolores - Parroquia Nuestra Señora de los Remedios El Calvario

  • Salida: 15:00 horas
  • Entrada: 02:15 horas
Foto embed
El Calvario

Procesión del Señor Sepultado y Santísima Virgen de Soledad Parroquia del Santísimo Nombre de Jesús -Templo de la Recolección

  • Salida: 15:30 horas
  • Entrada: 3:30 horas
Foto embed
Templo de la Recolección

Procesión del Señor Sepultado Cristo del Amor y Nuestra Señora de la Soledad - Basílica de Nuestra Señora del Rosario Templo de Santo Domingo

  • Salida: 15:00 horas
  • Entrada: 1:15 horas
Foto embed
Santo Domingo

Procesión del Señor Sepultado Franciscano de la Penitencia y Virgen de Soledad Franciscana - Templo Histórico de San Francisco.

  • Salida: 16:00 horas
  • Entrada: 1:15 horas
Foto embed
Templo Histórico de San Francisco

Procesión del Señor Sepultado Rectoría Santa Catalina

  • Salida: 19:00 horas
  • Entrada: 1:05 horas
Foto embed
Santa Catalina

Sábado de Gloria, 4 de abril

Procesión Infantil Replica Cristo del Amor y Nuestra Señora de la Soledad - Basílica de Nuestra Señora del Rosario Templo de Santo Domingo

  • Salida: 10:00 horas
  • Entrada: 13:30 horas
Foto embed
Santo Domingo

Procesión Infantil Jesús Sepultado Parroquia Santísimo Nombre de Jesús - Templo de la Recolección

  • Salida: 11:00 horas
  • Entrada: 13:00 horas
Foto embed
Temlo de la Recolección

Cortejo Procesional de Pésame a la Virgen de Dolores Madre del Redentor - Parroquia Santísima Trinidad Barrio el Gallito

  • Salida: 15:00 horas
  • Entrada: 18:00 horas
Foto embed
Parroquia Santísima Trinidad

Procesión de Pésame - Templo Histórico de San Francisco

  • Salida: 15:00 horas
  • Entrada: 17:00 horas
Foto embed
Templo Histórico de San Francisco

Cortejo Procesional de la C.I. de Nuestra Señora de la Soledad - Basílica de Nuestra Señora del Rosario Templo de Santo Domingo

  • Salida: 15:00 horas
  • Entrada: 18:00 horas
Foto embed
Santo Domingo

Procesión de Sábado Santo Parroquia Nombre de Jesús - Templo de la Recolección

  • Salida: 15:30 horas
  • Entrada: 17:30 horas
Foto embed
Templo de la Recolección

Procesión del Santo Entierro del Señor Sepultado y Santísima Virgen de Soledad - Parroquia Santa Cruz del Milagro

  • Salida: 16:00 horas
  • Entrada: 22:00 horas
Foto embed
El Milagro

Domingo de Resurrección, 5 de abril

Procesión Jesús Resucitado de la Merced - Parroquia La Merced

  • Salida: 8:00 horas
  • Entrada: 11:00 horas
Foto embed
La Merced

Procesión de Jesús Resucitado - Parroquia Señor de las Misericordias

  • Salida: 8:30 horas
  • Entrada: 11:00 horas
Foto embed
Las Misericordias

Procesión de Jesús Resucitado - Basílica de Nuestra Señora del Rosario Templo de Santo Domingo

  • Salida: 9:00 horas
  • Entrada: 11:30 horas
Foto embed
Santo Domingo

Procesión de Jesús Resucitado Parroquia Santísimo Nombre de Jesús - Templo de la Recolección

  • Salida: 10:00 horas
  • Entrada: 12:00 horas
Foto embed
Templo de la Recolección

Procesión de Jesús Resucitado - Rectoría Santa Catalina

  • Salida: 9:00 horas
  • Entrada: 11:00 horas
Foto embed
Santa Catalina
Con información de la Municipalidad de Guatemala

Temas

GuatemalaFútbolDestacadasMundial 2026Irán#liganacionalEstados UnidosNoticias de GuatemalaEE.UU.Liga NacionalDonald Trump
Descubre más contenidos en radiosguate.com

Elon Musk ,Redes sociales
Tecnología

"La IA lo hará mejor": Elon Musk anticipa qué trabajos podrían extinguirse primero

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Cada cuánto se debe lavar el cabello? Guía según tipo de pelo

Super Mario ,Super Mario
Gaming

Se confirma un nuevo personaje para Super Mario Galaxy: La Película

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp ,Instagram
Tendencias

WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares desde el 1 de abril de 2026: ¿El tuyo está en la lista?

Dieta y ejercicio ,Pixabay
Salud

Sorprendente hallazgo: efecto rebote en dietas podría ser beneficioso para la salud

Imagen sobre salud ,Pixabay
Salud

OMS revela cómo la eliminación de dos malos hábitos puede reducir casos de cáncer en el mundo

Emisoras  Escúchanos