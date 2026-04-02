Guitarrista es capturado con droga sintética

Las Fuerzas de Seguridad capturaron a un guitarrista de 50 años, en el bar "Sublime" San Pedro La Laguna, Sololá, ya que tenía en su poder droga sintética para su distribución informó la Policía Nacional Civil (PNC).
Los agentes establecieron que en la bolsa de la chumpa del cantante y guitarrista llevaba variedad de drogas, 20 bolsas transparentes de Tusoquetamina, 06 cápsulas de MDMA, 02 pastillas de Éxtasis, 13 LSD con presentación de osos de goma, un teléfono celular y Q.770.
Al lugar acudieron policías antinarcóticos de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA), para realizar la prueba de campo respectiva dando como resultado positivo de los ilícitos incautados.
La Policía indicó que el detenido también se dedicaba a la cantar y tocar guitarra en los bares locales, muchos de estos concurridos por locales y extranjeros.
Capturados por extorsión
Policías de la comisaría 11, como parte de los patrullajes de seguridad en esta Semana Santa, capturaron en la 22 calle y 6ta. avenida, zona 1, a María "N", de 39 años y a su hijo Erick "N", de 22 años. María "N", es requerida por un juzgado de Quetzaltenango por extorsión.
Mientras que su hijo Erick "N", tiene tres órdenes de captura por extorsión, giradas en fechas diferentes y requerido por juzgados de Guatemala y Suchitepéquez.