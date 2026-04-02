Procesión de Jesús de Candelaria, "Cristo Rey", recorre las calles este Jueves Santo

El solemne cortejo procesional de la Jesús Nazareno de Candelaria, "Cristo Rey" y Santísima Virgen de Dolores recorre este Jueves Santo, 2 de abril, las calles de la Ciudad de Guatemala, una de las procesiones más más extensas de la Semana Santa.
El cortejo procesional dio inicio a las 6:00 horas y retornará al templo a las 1:30 horas de este Viernes Santo a la Parroquia Nuestra Señora de Candelaria. El anda es llevada en hombros por decenas de fieles que pudieron de nuevo expresar su fe.
El mensaje procesional de las andas que porta Jesús Nazareno de Candelaria "Cristo Rey" es: "Despreciable y desecho de hombres, varón de dolores y sabedor de dolecias..."Isaías, 53,3, Es el anuncio del Siervo Sufriente que, lejos de la gloria terrena, asume como propia la fragilidad de nuestra condición humana, indicó la Hermandad a través de sus redes sociales.
Al final del anda se encuentran los cuadros al óleo de dos grandes modelos de fe: Fray Augusto Rafael Ramírez Monasterio asesinado "por odio a la fe" en Guatemala en 1983, y que será proclamado beato y San Rafael Guizar y Valencia. Ambos reflejan en su vida al Varón de Dolores.
El papa León XIV firmó en enero pasado el decreto que reconoce el "martirio" del fraile franciscano guatemalteco Augusto Rafael Ramírez Monasterio,
PUNTOS DE REFERENCIA:
Salida - 06:00 hrs. Ave. Juan Chapín y 1a. calle
07:40 hrs.Parque Isabel La Católica
09:40 hrs.Iglesia La Merced
10:40 hrs.Parque San Sebastían
12:20 hrs.Parque El Sauce
13:40 hrs.Santuario de Guadalupe
15:10 hrs.Conservatorio
16:40 hrs.Catedral Metropolitana
18:20 hrs.Arco de Correos
20:30 hrs.Basílica de Santo Domingo
21:30 hrs.14 ave. y 5ta calle
23:30 hrs.
Entrada - 1:30 hrs.
La historia procesional del Cristo Rey data de más de 450 años, además de que identifica la nacionalidad criolla, la religiosidad popular y el catolicismo de los guatemaltecos que le rinden culto.
De acuerdo con los inventarios existentes, el maestro Juan de Chávez pudo haberlo esculpido en 1825; sin embargo, en otras investigaciones del Arzobispo e historiador Francisco de Paula García y Peláez se sugiere que fue Mateo de Zúñiga, en 1640, quien también elaboró la imagen de Jesús de la Merced.
Otra versión
El historiador Víctor Miguel Díaz lo atribuye al insigne español Juan de Aguirre, quién llegó a Guatemala en 1554, procedente de Perú, y lo elaboró en el año de 1563.
Hay un relato que parece ser el más verídico. Se dice que el obispo Francisco Marroquín, defensor de los indígenas y de los derechos humanos, encargó a Juan de Aguirre que realizara "la imagen perfecta del hijo de Dios".
Se tienen datos de la bendición de la imagen de Jesús en el año de 1628, por el Obispo de Mira, Fray Ángelo María, de la Orden de Nuestra Señora de la Merced. Como otras obras de nazarenos, el de Candelaria, llegó a la Ciudad de la Nueva Guatemala de la Asunción después de los terremotos de Santa Marta en 1773.
Oficios de Jueves Santo
Institución de sacramentos
- Durante el Jueves Santo, la Iglesia católica inicia el cimiento de su fe con el triduo pascual.
- Jesús instituyó dos sacramentos hace más de dos mil años, según las Escrituras: La Eucaristía y el Orden Sacerdotal.
- Es por ello que la iglesia celebra una Santa Misa especial en la que se incluye el lavatorio de pies.
Lavatorio de pies
- Doce personas son escogidas para participar en este piadoso acto que realiza el párroco.
- Tal como lo hiciera Jesús, el sacerdote lava los pies de estas personas (que representan a los 12 apóstoles), los seca y besa.
- Esta acción refleja un mensaje de caridad con el prójimo.
- No obstante, el llamado de la iglesia es a asistir a la Eucaristía no tan solo como un acto de fe sino con un corazón abierto y dispuesto al cambio y al amor y la conversión.