Errores a Evitar en Semana Santa: Mantén la Solemnidad

Durante la Semana Santa 2026, millones de fieles católicos en todo el mundo se preparan para vivir una de las celebraciones religiosas más importantes del año.
Jueves Santo y Viernes Santo se consideran los días de mayor solemnidad, marcando momentos centrales como la Última Cena y la crucifixión de Jesús. La Iglesia llama a este periodo a la reflexión espiritual, el recogimiento y la vivencia profunda de la fe.
La Semana Santa no solo recuerda la Pasión y muerte de Jesucristo, sino que también invita a poner en práctica valores como el respeto y la empatía. Estos días se transforman en una oportunidad para detener la rutina y fortalecer los lazos familiares mientras se renuevan los compromisos cristianos.
Jueves Santo: inicio del Triduo Pascual
El Jueves Santo marca el comienzo oficial del Triduo Pascual, una serie de celebraciones que culminan con la Resurrección de Cristo. Este día, conocido también como Jueves del Lavatorio, recuerda dos hitos: la institución de la Eucaristía durante la Última Cena y el gesto de Jesús al lavar los pies de sus discípulos, una muestra de humildad y servicio.
En las ceremonias del Jueves Santo, la Iglesia realiza el lavado de pies y la remoción de los manteles del altar, tradiciones que realzan la intensidad espiritual y la solemnidad del momento. Estos signos invitan a los fieles a meditar sobre el mensaje de servicio y la importancia de la comunidad dentro de la fe católica.
Viernes Santo: ayuno, oración y recogimiento
El Viernes Santo es una jornada marcada por el luto, el silencio y la contemplación. La Iglesia católica indica que, desde los primeros tiempos, los fieles han observado este día con ayuno y abstinencia, diferenciándolo de la alegría característica de los domingos. Durante este día, la recomendación principal es evitar actividades que puedan distraer del carácter espiritual.
La oración, el recogimiento familiar y la introspección se convierten en los protagonistas, con la invitación a reflexionar sobre el sacrificio de Jesús y su impacto transformador en la vida de los creyentes. Las familias suelen reunirse, reenfocando su atención en lo esencial y dejando de lado las actividades cotidianas.
Prácticas sugeridas y tradiciones populares
Durante Jueves y Viernes Santo, la Iglesia recomienda enfocar el tiempo en la oración, la convivencia familiar y la reconciliación. El ayuno y la abstinencia son prácticas recomendadas tanto el Viernes Santo como el Miércoles de Ceniza, buscando que las personas vivan estos días con humildad y un espíritu abierto a la renovación.
Además de las orientaciones religiosas, han surgido tradiciones populares que aconsejan evitar ciertas acciones para mantener el respeto por la solemnidad del periodo. Entre las prácticas que suelen señalarse como inapropiadas, destacan:
- Beber alcohol
- Salir de fiesta
- Jugar juegos de azar
- Usar ropa de color rojo
- Mantener puertas y ventanas abiertas
- Clavar clavos
- Limpiar la casa
- Bañarse en ríos
- Caminar descalzo
Muchas de estas costumbres se transmiten de generación en generación como parte del imaginario cultural, aunque no cuenten con un fundamento religioso específico. La finalidad es preservar el ambiente de respeto y reflexión.
Más allá de ceremonias y tradiciones, la Semana Santa representa un llamado a redescubrir la fe, a cultivar la armonía en familia y a aprovechar estos días para desconectarse de las preocupaciones cotidianas. La invitación es a que cada persona viva estos momentos de manera auténtica y profunda, considerando siempre el impacto de sus acciones en los demás.