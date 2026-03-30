Implementan Sistema Nacional de Prevención en Semana Santa

Durante la Semana Santa, aumenta la movilidad vehicular y la afluencia de turistas en los principales destinos del país, por lo que el Sistema Nacional de Prevención en Semana Santa (Sinaprese) despliega un operativo especial para salvaguardar la integridad de los viajeros.
Del 23 de marzo al 5 de abril de 2026 se establecerán 16 "Bahías de Prevención" y 141 "Puestos de Gestión Institucional" en puntos estratégicos como carreteras principales y centros turísticos. Estos espacios funcionarán diariamente de 8:00 a 17:00 horas, ofreciendo asistencia inmediata y orientación a quienes viajan en las distintas carreteras del país
El Sinaprese brindará atención prehospitalaria, apoyo ante emergencias, monitoreo en seguridad vial y salvamento acuático, así como información preventiva y orientación turística, con la coordinación de las entidades que conforman la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) y autoridades locales, sumando la participación de más de 30 instituciones.
Las Bahías estarán distribuidas en los siguientes departamentos y ubicaciones:
-Alta Verapaz: Parque Nacional Las Conchas (Chahal) y Monumento Natural Semuc Champey (Lanquín).
-Escuintla: Puerto de San José (San José).
-Izabal: Ferropazco (El Estor) y Playa Pública Punta de Palma (Puerto Barrios).
-Petén: Isla de Flores (Flores), Parque Nacional Tikal (Flores), Balneario El Pedregal (San Benito), Playa La Ensenada (San Andrés), Yaxtunilá (Las Cruces) y Los Chorritos (Sayaxché).
-Sacatepéquez: Antigua Guatemala (Antigua Guatemala).
-San Marcos: Playa de Ocós (Ocós) e Isla El Tular (La Blanca).
-Santa Rosa: Monterrico (Taxisco).
-Sololá: Playa Pública de Panajachel (Panajachel).
El objetivo principal de este sistema es consolidar las responsabilidades interinstitucionales para asegurar la protección de los visitantes y la población en general. Las autoridades buscan crear una red de respuesta eficiente y oportuna, garantizando la seguridad de los veraneantes.
Teléfonos de emergencia
Ante cualquier imprevisto, es fundamental que los viajeros tengan a la mano los números de emergencia. A continuación, se presentan los contactos esenciales:
- Bomberos Voluntarios: 122
- Bomberos Municipales: 123
- Policía Nacional Civil: 110
- IGSS: 1522
- Cruz Roja: 125
- Provial: 1520
- PMT: 1551
- Conred: 119
Recomendaciones para viajeros
Si tienes planes de salir durante la Semana Santa, es fundamental seguir una serie de medidas preventivas para cuidar tu bienestar y el de los tuyos. Para quienes visitan las playas, los expertos recomiendan utilizar protector solar, gorra o sombrero, consumir suficiente agua y usar ropa cómoda y fresca para soportar el clima cálido.
Antes de emprender un viaje por carretera, revisa tu vehículo para evitar contratiempos, además de abstenerte de conducir bajo los efectos del alcohol. Si optas por el transporte público, evita abordar buses sobrecargados.
Las autoridades también aconsejan preparar un botiquín de primeros auxilios, vigilar constantemente a niños y adultos mayores, mantener al día tu tratamiento médico y consultar previamente a tu doctor antes de suspender cualquier medicamento.
Al salir de casa, cierre bien puertas y ventanas, desconectar equipos eléctricos y cerrar el paso del gas. Además, si tienes mascotas, procura no dejarlas solas durante tu ausencia para evitar incidentes y garantizar su bienestar.