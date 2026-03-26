Semana Santa: Asueto para servidores públicos el 1 de abril

El Gobierno de Guatemala, a través del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, oficializó el otorgamiento de un permiso laboral con goce de salario para los servidores públicos el próximo miércoles 1 de abril de 2026.
La medida fue establecida en el Acuerdo Gubernativo número 34-2026, publicado en el diario oficial este 24 de marzo, en el cual se dispone que el asueto aplica a trabajadores de las entidades centralizadas y descentralizadas de la administración pública.
Según el documento, la decisión se enmarca en la conmemoración de la Semana Santa, reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, y busca facilitar la participación en las actividades tradicionales del país.
Sin embargo, se deben tomar en cuenta que se establece excepciones a la referida disposición, en las que están incluidas las instituciones que prestan servicios públicos esenciales o que cuenten con actividades que no puedan interrumpirse. En ese contexto, se indica que deberán organizar turnos para garantizar la continuidad de sus funciones.
Asimismo, no aplicará para aquellos trabajadores cuyas condiciones laborales se rijan por pactos colectivos que ya contemplen disposiciones específicas sobre asuetos.
El acuerdo también señala que este día no será considerado hábil para el cómputo de plazos administrativos dentro del sector público, salvo en los casos contemplados en las excepciones.
Proponen asueto en Semana Santa: lunes a miércoles
Un grupo de legisladores presentó el pasado 11 de marzo una iniciativa de ley para aumentar los días de descanso remunerado con el fin de promover el turismo interno en el país.
El diputado Samuel Pérez, junto a Ronalth Ochaeta, Laura Marroquín, Mercedes Monzón, Román Castellanos, Elena Motta, Byron Obregón y Andrea Reyes, indicó que buscan que los lunes, martes y miércoles de Semana Santa sean días de descanso remunerado para fomentar la unión familiar.
Asimismo, que a los asuetos del año se sumen el 24 y 31 de diciembre, con la finalidad de que los trabajadores tengan más tiempo para compartir en familia con su respectiva remuneración.
En su argumentación, Pérez indicó que Guatemala es uno de los países que tiene menos días de descanso anuales. Según explicó, en el país se gozan 11 días al año de asueto mientras que en otras naciones los trabajadores pueden contar hasta con 18 días.
La aprobación de esta iniciativa de le permitiría que los trabajadores guatemaltecos puedan gozar de 16 días de descanso remunerado por año.