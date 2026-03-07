 Exposición Memorias de los Cucuruchos HOY 7 de marzo de 2026
Nacionales

Exposición "Memorias de los Cucuruchos" inmortaliza la Fe Católica

La galería se compone de 90 fotografías de gran formato que evidencian la devoción de los feligreses en Semana Santa.

Compartir:
-
La exposición "Memorias de los Cucuruchos" se desarrolla en el Portal de la Sexta. / FOTO: Alex Meoño

El sentimiento de Semana Santa, el fervor y la fe de miles de católicos permanecen plasmado en la exposición "Memorias de los Cucuruchos" que se realiza en el Portal de la Sexta para conmemorar 250 años de la Traslación de la Ciudad. En el lugar se exhibe una galería urbana con 90 fotografías de gran formato, informó la Dirección del Centro Histórico en la Ciudad de Guatemala.

Los organizadores explicaron en canales oficiales que las "Memorias de los Cucuruchos rinde homenaje a la fe, la tradición y la identidad cucurucha guatemalteca". La galería muestra cuadros de diferentes fotógrafos y feligreses, en diferentes épocas y eventos, para inmortalizar el amor hacia Dios de parte de los feligreses.

"Cinco miradas que capturan la mística de la Cuaresma y Semana Santa, retratando la devoción popular y el alma del Centro Histórico en una muestra abierta para toda la ciudad", agregaron en las redes sociales de la Dirección del Centro Histórico.

La exposición se inauguró el pasado 27 de febrero y permanecerá activa hasta el 30 de abril de 2026. Los amantes del arte sacro pueden visitar la galería de martes a domingo, en horario de 09:00 a 16:00 horas.

Exposición Memorias de los Cucuruchos inmortaliza la fe católica | Álex Meoño

Exposición "Memorias de los Cucuruchos" inmortaliza la fe católica / Álex Meoño

Exposición Memorias de los Cucuruchos inmortaliza la fe católica | Álex Meoño

Exposición "Memorias de los Cucuruchos" inmortaliza la fe católica / Álex Meoño

Exposición Memorias de los Cucuruchos inmortaliza la fe católica | Álex Meoño

Exposición "Memorias de los Cucuruchos" inmortaliza la fe católica / Álex Meoño

Exposición Memorias de los Cucuruchos inmortaliza la fe católica | Álex Meoño

Exposición "Memorias de los Cucuruchos" inmortaliza la fe católica / Álex Meoño

Exposición Memorias de los Cucuruchos inmortaliza la fe católica | Álex Meoño

Exposición "Memorias de los Cucuruchos" inmortaliza la fe católica / Álex Meoño

Exposición Memorias de los Cucuruchos inmortaliza la fe católica | Álex Meoño

Exposición "Memorias de los Cucuruchos" inmortaliza la fe católica / Álex Meoño

Exposición Memorias de los Cucuruchos inmortaliza la fe católica | Álex Meoño

Exposición "Memorias de los Cucuruchos" inmortaliza la fe católica / Álex Meoño

Exposición Memorias de los Cucuruchos inmortaliza la fe católica | Álex Meoño

Exposición "Memorias de los Cucuruchos" inmortaliza la fe católica / Álex Meoño

Exposición Memorias de los Cucuruchos inmortaliza la fe católica | Álex Meoño

Exposición "Memorias de los Cucuruchos" inmortaliza la fe católica / Álex Meoño

Exposición Memorias de los Cucuruchos inmortaliza la fe católica | Álex Meoño

Exposición "Memorias de los Cucuruchos" inmortaliza la fe católica / Álex Meoño

Exposición Memorias de los Cucuruchos inmortaliza la fe católica | Álex Meoño

Exposición "Memorias de los Cucuruchos" inmortaliza la fe católica / Álex Meoño

Exposición Memorias de los Cucuruchos inmortaliza la fe católica | Álex Meoño

Exposición "Memorias de los Cucuruchos" inmortaliza la fe católica / Álex Meoño

Exposición Memorias de los Cucuruchos inmortaliza la fe católica | Álex Meoño

Exposición "Memorias de los Cucuruchos" inmortaliza la fe católica / Álex Meoño

Exposición Memorias de los Cucuruchos inmortaliza la fe católica | Álex Meoño

Exposición "Memorias de los Cucuruchos" inmortaliza la fe católica / Álex Meoño

Exposición Memorias de los Cucuruchos inmortaliza la fe católica | Álex Meoño

Exposición "Memorias de los Cucuruchos" inmortaliza la fe católica / Álex Meoño

Galería con ingreso gratuito

Los organizadores hicieron una invitación para vivir un reencuentro con las raíces guatemaltecas y celebrar la tradición que ha acompañado a la Nueva Guatemala de la Asunción durante dos siglos y medio. Añadieron que la entrada al evento es gratuita.

En uno de los afiches, los organizadores invitaron a adentrarse en el corazón de la Ciudad de Guatemala, para vivir una experiencia histórica y cultural en La Nueva Guatemala de la Asunción. Instaron a "recorrer barrios emblemáticos del Centro Histórico, junto a sus monumentales templos y palacios, plazas y parques tradicionales e históricas calles".

En el lugar se ofrecen recorridos guiados para la población guatemalteca, así como para grupos estudiantiles, cuerpo diplomático y turistas interesados en vivir la "experiencia del Centro Histórico".

Exposición Memorias de los Cucuruchos inmortaliza la fe católica | Álex Meoño

Exposición "Memorias de los Cucuruchos" inmortaliza la fe católica / Álex Meoño

Exposición Memorias de los Cucuruchos inmortaliza la fe católica | Álex Meoño

Exposición "Memorias de los Cucuruchos" inmortaliza la fe católica / Álex Meoño

Exposición Memorias de los Cucuruchos inmortaliza la fe católica | Álex Meoño

Exposición "Memorias de los Cucuruchos" inmortaliza la fe católica / Álex Meoño

Exposición Memorias de los Cucuruchos inmortaliza la fe católica | Álex Meoño

Exposición "Memorias de los Cucuruchos" inmortaliza la fe católica / Álex Meoño

Exposición Memorias de los Cucuruchos inmortaliza la fe católica | Álex Meoño

Exposición "Memorias de los Cucuruchos" inmortaliza la fe católica / Álex Meoño

Exposición Memorias de los Cucuruchos inmortaliza la fe católica | Álex Meoño

Exposición "Memorias de los Cucuruchos" inmortaliza la fe católica / Álex Meoño

Exposición Memorias de los Cucuruchos inmortaliza la fe católica | Álex Meoño

Exposición "Memorias de los Cucuruchos" inmortaliza la fe católica / Álex Meoño

Exposición Memorias de los Cucuruchos inmortaliza la fe católica | Álex Meoño

Exposición "Memorias de los Cucuruchos" inmortaliza la fe católica / Álex Meoño

Exposición Memorias de los Cucuruchos inmortaliza la fe católica | Álex Meoño

Exposición "Memorias de los Cucuruchos" inmortaliza la fe católica / Álex Meoño

Exposición Memorias de los Cucuruchos inmortaliza la fe católica | Álex Meoño

Exposición "Memorias de los Cucuruchos" inmortaliza la fe católica / Álex Meoño

Exposición Memorias de los Cucuruchos inmortaliza la fe católica | Álex Meoño

Exposición "Memorias de los Cucuruchos" inmortaliza la fe católica / Álex Meoño

Exposición Memorias de los Cucuruchos inmortaliza la fe católica | Álex Meoño

Exposición "Memorias de los Cucuruchos" inmortaliza la fe católica / Álex Meoño

Exposición Memorias de los Cucuruchos inmortaliza la fe católica | Álex Meoño

Exposición "Memorias de los Cucuruchos" inmortaliza la fe católica / Álex Meoño

Exposición Memorias de los Cucuruchos inmortaliza la fe católica | Álex Meoño

Exposición "Memorias de los Cucuruchos" inmortaliza la fe católica / Álex Meoño

Exposición Memorias de los Cucuruchos inmortaliza la fe católica | Álex Meoño

Exposición "Memorias de los Cucuruchos" inmortaliza la fe católica / Álex Meoño

En otras noticias: Excandidato a alcalde Danilo Aguirre Arana muere en ataque armado

Excandidato a alcalde Danilo Aguirre Arana muere en ataque armado

Bomberos Municipales Departamentales reportaron que el tiroteo ocurrió en kilómetro 110 de la ruta hacia Jalpatagua, Jutiapa.

En Portada

Día Internacional de la Mujer conmemora la lucha por la igualdadt
Nacionales

Día Internacional de la Mujer conmemora la lucha por la igualdad

08:16 AM, Mar 08
Teherán amanece envuelta en nubes tóxicas tras ataques israelíes a instalaciones petrolerast
Internacionales

Teherán amanece envuelta en nubes tóxicas tras ataques israelíes a instalaciones petroleras

08:13 AM, Mar 08
Procesiones desvían recorrido por marcha del Día de la Mujert
Nacionales

Procesiones desvían recorrido por marcha del Día de la Mujer

07:31 AM, Mar 08
Rubio Rubín anota doblete en su estreno con El Paso Locomotivet
Deportes

Rubio Rubín anota doblete en su estreno con El Paso Locomotive

06:59 AM, Mar 08
Juan Ignacio Maegli inicia proceso de recuperación tras cirugíat
Deportes

Juan Ignacio Maegli inicia proceso de recuperación tras cirugía

09:28 AM, Mar 08

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalNoticias de Guatemalaredes socialesSeguridadLiga NacionalEstados UnidosEE.UU.Donald TrumpFutbol Guatemalteco
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Elon Musk ,Redes sociales
Tecnología

"La IA lo hará mejor": Elon Musk anticipa qué trabajos podrían extinguirse primero

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Cada cuánto se debe lavar el cabello? Guía según tipo de pelo

Super Mario ,Super Mario
Gaming

Se confirma un nuevo personaje para Super Mario Galaxy: La Película

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Dieta y ejercicio ,Pixabay
Salud

Sorprendente hallazgo: efecto rebote en dietas podría ser beneficioso para la salud

Imagen sobre salud ,Pixabay
Salud

OMS revela cómo la eliminación de dos malos hábitos puede reducir casos de cáncer en el mundo

Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

Emisoras  Escúchanos