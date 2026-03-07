Exposición Memorias de los Cucuruchos HOY 7 de marzo de 2026

El sentimiento de Semana Santa, el fervor y la fe de miles de católicos permanecen plasmado en la exposición "Memorias de los Cucuruchos" que se realiza en el Portal de la Sexta para conmemorar 250 años de la Traslación de la Ciudad. En el lugar se exhibe una galería urbana con 90 fotografías de gran formato, informó la Dirección del Centro Histórico en la Ciudad de Guatemala.
Los organizadores explicaron en canales oficiales que las "Memorias de los Cucuruchos rinde homenaje a la fe, la tradición y la identidad cucurucha guatemalteca". La galería muestra cuadros de diferentes fotógrafos y feligreses, en diferentes épocas y eventos, para inmortalizar el amor hacia Dios de parte de los feligreses.
"Cinco miradas que capturan la mística de la Cuaresma y Semana Santa, retratando la devoción popular y el alma del Centro Histórico en una muestra abierta para toda la ciudad", agregaron en las redes sociales de la Dirección del Centro Histórico.
La exposición se inauguró el pasado 27 de febrero y permanecerá activa hasta el 30 de abril de 2026. Los amantes del arte sacro pueden visitar la galería de martes a domingo, en horario de 09:00 a 16:00 horas.
Galería con ingreso gratuito
Los organizadores hicieron una invitación para vivir un reencuentro con las raíces guatemaltecas y celebrar la tradición que ha acompañado a la Nueva Guatemala de la Asunción durante dos siglos y medio. Añadieron que la entrada al evento es gratuita.
En uno de los afiches, los organizadores invitaron a adentrarse en el corazón de la Ciudad de Guatemala, para vivir una experiencia histórica y cultural en La Nueva Guatemala de la Asunción. Instaron a "recorrer barrios emblemáticos del Centro Histórico, junto a sus monumentales templos y palacios, plazas y parques tradicionales e históricas calles".
En el lugar se ofrecen recorridos guiados para la población guatemalteca, así como para grupos estudiantiles, cuerpo diplomático y turistas interesados en vivir la "experiencia del Centro Histórico".
