Excandidato a alcalde Danilo Aguirre Arana muere en tiroteo

Bomberos Municipales Departamentales reportaron que el tiroteo ocurrió en kilómetro 110 de la ruta hacia Jalpatagua, Jutiapa.

El tercer vicepresidente del Congreso de la República, Kevyn Escobar, confirmó el fallecimiento del excandidato a alcalde de Comapa, Jutiapa, Danilo Aguirre Arana; en sus canales oficiales, el congresista envió sus condolencias a familiares y allegados. Bomberos Municipales Departamentales confirmaron este sábado que Aguirre Arana fue víctima de un ataque armado en el kilómetro 110 de la carretera hacia Jalpatagua, Jutiapa.

"Lamento profundamente el fallecimiento de Danilo Aguirre Arana. Expreso mis más sentidas condolencias a sus familiares y elevo una plegaria para que encuentren pronta resignación", escribió Escobar en sus redes sociales, junto a una esquela del Congreso de la República.

"Hago un respetuoso llamado a las autoridades competentes para que se esclarezcan los hechos a la brevedad posible. Descanse en paz", solicitó el parlamentario.

Según el reporte de los rescatistas, el crimen contra Danilo Aguirre Arana ocurrió en jurisdicción de la aldea Ixtán. Los rescatistas compartieron imágenes del vehículo en el que se transportaba el político y en ellas se evidenciaron varias perforaciones de arma de fuego.

Danilo Aguirre competía por la alcaldía de Comapa

Medios locales lamentaron el deceso de Danilo Aguirre Arana y confirmaron que el político fue candidato a la alcaldía de Comapa, Jutiapa, por el partido VALOR.

En ese departamento, los rescatistas confirmaron que el hecho violento también dejó un herido identificado como Inés Samayoa, de 59 años de edad, quien recibió los primeros auxilios para luego ser trasladado al Hospital Nacional de Jutiapa.

Según los reportes desde el lugar del hecho violento, el lesionado es originario de la aldea Escuinapa, del municipio de Comapa.

En su última publicación en redes sociales, Danilo Aguirre Arana expresó su solidaridad con varias familias afectadas por la falta de agua en un sector de Comapa.

"Sabemos que es una situación difícil y entendemos su preocupación", escribió el pasado martes 3 de marzo.

