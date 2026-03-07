Insivumeh prevé ambiente cálido en el país para este sábado

Para este sábado 7 de marzo de 2026, el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) pronosticó un ambiente cálido y brumoso por el ingreso de humedad de ambos litorales.
Ante ello, la entidad prevé que durante la mañana se experimente un ambiente cálido, soleado y brumoso durante el amanecer. En cuanto a las condiciones del cielo, anunciaron pocas nubes, alternando con nubosidad dispersa en la mayor parte del país.
Sin embargo, el Insivumeh destacó que en la región Pacífico habrá cielo despejado. Para la Ciudad de Guatemala, la entidad pronosticó un viento del noreste ligero.
Condiciones para la tarde y noche
El departamento de pronósticos del Insivumeh anunció nubosidad dispersa, alternando con nublados parciales para la jornada vespertina y nocturna. El Insivumeh también anunció un desarrollo de nubes con posibles lluvias dispersas y actividad eléctrica, principalmente en la Boca Costa, Franja Transversal del Norte, Occidente y Altiplano Central.
En este horario, la entidad indicó que el viento soplará ligero desde el sur en la ciudad capital.
Alerta por incendios forestales
Ante las condiciones del clima para este sábado, el Insivumeh resaltó que las condiciones son favorables para la ocurrencia de incendios forestales.
En ese sentido, La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) reportó que el más reciente ocurrió en el caserío La Guinea, San Jerónimo, Baja Verapaz. La entidad añadió que el siniestro fue controlado a un 75% y liquidado a un 50% por personal municipal, del Ejército de Guatemala y de la Brigada de Respuesta Inmediata (BRI).
Asimismo, Conred pidió "actuar con responsabilidad al realizar actividades al aire libre". La entidad explicó que eso "contribuye a proteger a las especies que habitan en áreas naturales y zonas boscosas".
Para reportar emergencias, Conred pidió llamar al teléfono 119 o a los cuerpo de socorro locales más cercanos, en caso de una emergencia.