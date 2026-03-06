Anam se pronuncia por resolución judicial

La Asociación Nacional de Municipalidades (Anam) se pronunció la tarde de este viernes 6 de marzo, luego que el Juzgado Décimo Tercero Civil dejó en suspenso la reelección del alcalde de Santa Catarina PInula, Guatemala, Sebastián Siero, como presidente de Anam y ordenó repetir el proceso de elecciones.
A través de un comunicado, Anam indicó que se presentaron cuatro acciones de amparo con el propósito de invalidar el resultado electoral. "Como ya ha ocurrido en procesos similares cuando estos mismos actores no han sido respaldados por la mayoría de Alcaldes, se recurrió a la vía judicial para intentar revertir la decisión soberana de la Asamblea.", indicó la Anam en un comunicado.
De los cuatro amparos, tres fueron declarados sin lugar. "Este día fuimos notificados sobre que uno de los 4 avanzó un paso en el proceso usual.", indicó dicha Asociación.
Anam indicó que continuarán siguiendo el curso legal correspondiente y procederan a apelar el amparo concedido.
Fallo judicial
El referido órgano, constituido en tribunal de amparo, conoció el recurso interpuesto y consideró que las circunstancias hacen aconsejable el otorgamiento de la protección provisional solicitada, en resguardo de la pureza del proceso eleccionario de los miembros de la referida junta.
"El cual debe descansar sobre los principios de la alternancia en el ejercicio del poder, certeza jurídica, transparencia, libertad y equidad, concatenado con el derecho fundamental a elegir y ser electo, el cual se encuentra consagrado en la Constitución Política, con la única finalidad de asegurar la plena participación gremial, libertad y efectividad del sufragio emitido dentro de la Asamblea Nacional de dicha asociación", se lee en el fallo emitido.
En consecuencia, al otorgar el amparo provisional se dejó en suspenso el proceso en el que Sierro fue electo presidente de la Anam para el período 2026-2028. Asimismo, se le dio un plazo de cinco días a la junta directiva para que convoque a su asamblea general para la celebración de un nuevo evento electoral.
El fallo establece que se deberá desarrollar nuevamente la fase de elección de autoridades de la asociación, la juramentación y toma de posesión de los cargos.
Con información de Winston Cano y David Alvarado, Emisoras Unidas, 89.7*