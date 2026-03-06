Juzgado suspende reelección de Sebastián Siero en la Anam

El Juzgado Décimo Tercero Civil dejó en suspenso la reelección del alcalde de Santa Catarina PInula, Guatemala, Sebastián Siero, como presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam) y ordenó repetir el proceso de elecciones.
El referido órgano, constituido en tribunal de amparo, conoció el recurso interpuesto y consideró que las circunstancias hacen aconsejable el otorgamiento de la protección provisional solicitada, en resguardo de la pureza del proceso eleccionario de los miembros de la referida junta.
"El cual debe descansar sobre los principios de la alternancia en el ejercicio del poder, certeza jurídica, transparencia, libertad y equidad, concatenado con el derecho fundamental a elegir y ser electo, el cual se encuentra consagrado en la Constitución Política, con la única finalidad de asegurar la plena participación gremial, libertad y efectividad del sufragio emitido dentro de la Asamblea Nacional de dicha asociación", se lee en el fallo emitido.
En consecuencia, al otorgar el amparo provisional se dejó en suspenso el proceso en el que Siero fue electo presidente de la Anam para el período 2026-2028. Asimismo, se le dio un plazo de cinco días a la junta directiva para que convoque a su asamblea general para la celebración de un nuevo evento electoral.
El fallo establece que se deberá desarrollar nuevamente la fase de elección de autoridades de la asociación, la juramentación y toma de posesión de los cargos.
Reelección de Siero
Durante una jornada de elección que se desarrolló en un hotel de la zona 10 capitalina, el alcalde de Santa Catarina Pinula, Sebastián Siero, fue reelecto como presidente de la Anam. El acto se celebró el pasado sábado 31 de enero de 2026 en una asamblea que convocó a varios de los 340 alcaldes del país.
La gala se desarrolló en medio de discursos y puntos programáticos de la agenda, aunque por momentos hubo tensión por reclamos de otros funcionarios. Finalmente, Siero fue proclamado como presidente reelecto para un nuevo período.
"Muy contento de contar con el apoyo de la mayoría de alcaldes del país", compartió Siero luego de conocer el resultado, mientras celebraba con allegados. Además, el jefe edil se expresó sorprendido de que su planilla fuera la única.
* Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas 89.7