 Juzgado suspende reelección de Sebastián Siero en la Anam
Nacionales

Juzgado suspende reelección de Sebastián Siero como presidente de la ANAM

Un juzgado fijó un plazo de cinco días a la junta directiva de la asociación para convocar a nuevas elecciones.

Compartir:
-
AlcaldeSebastinSiero-AlexMeoo(10) / FOTO:

El Juzgado Décimo Tercero Civil dejó en suspenso la reelección del alcalde de Santa Catarina PInula, Guatemala, Sebastián Siero, como presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam) y ordenó repetir el proceso de elecciones.

El referido órgano, constituido en tribunal de amparo, conoció el recurso interpuesto y consideró que las circunstancias hacen aconsejable el otorgamiento de la protección provisional solicitada, en resguardo de la pureza del proceso eleccionario de los miembros de la referida junta.

"El cual debe descansar sobre los principios de la alternancia en el ejercicio del poder, certeza jurídica, transparencia, libertad y equidad, concatenado con el derecho fundamental a elegir y ser electo, el cual se encuentra consagrado en la Constitución Política, con la única finalidad de asegurar la plena participación gremial, libertad y efectividad del sufragio emitido dentro de la Asamblea Nacional de dicha asociación", se lee en el fallo emitido.

En consecuencia, al otorgar el amparo provisional se dejó en suspenso el proceso en el que Siero fue electo presidente de la Anam para el período 2026-2028. Asimismo, se le dio un plazo de cinco días a la junta directiva para que convoque a su asamblea general para la celebración de un nuevo evento electoral.

El fallo establece que se deberá desarrollar nuevamente la fase de elección de autoridades de la asociación, la juramentación y toma de posesión de los cargos.

Sebastián Siero es reelecto como presidente de la ANAM

El jefe edil de Santa Catarina Pinula, Sebastián Siero, se presentó en la planilla 1 y logró su reelección.

Reelección de Siero

Durante una jornada de elección que se desarrolló en un hotel de la zona 10 capitalina, el alcalde de Santa Catarina Pinula, Sebastián Siero, fue reelecto como presidente de la Anam. El acto se celebró el pasado sábado 31 de enero de 2026 en una asamblea que convocó a varios de los 340 alcaldes del país.

La gala se desarrolló en medio de discursos y puntos programáticos de la agenda, aunque por momentos hubo tensión por reclamos de otros funcionarios. Finalmente, Siero fue proclamado como presidente reelecto para un nuevo período.

"Muy contento de contar con el apoyo de la mayoría de alcaldes del país", compartió Siero luego de conocer el resultado, mientras celebraba con allegados. Además, el jefe edil se expresó sorprendido de que su planilla fuera la única.

* Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas 89.7

En Portada

Excandidato a alcalde Danilo Aguirre Arana muere en ataque armadot
Nacionales

Excandidato a alcalde Danilo Aguirre Arana muere en ataque armado

10:43 AM, Mar 07
¿Qué es el Escudo de las Américas, la estrategia de Trump contra el narco en América Latina?t
Internacionales

¿Qué es el "Escudo de las Américas", la estrategia de Trump contra el narco en América Latina?

10:36 AM, Mar 07
Insivumeh reporta nuevo temblor de 4.3 gradost
Nacionales

Insivumeh reporta nuevo temblor de 4.3 grados

12:04 PM, Mar 07
Mictlán y Aurora ya tienen fecha para disputar su partido pendientet
Deportes

Mictlán y Aurora ya tienen fecha para disputar su partido pendiente

11:15 AM, Mar 07
La Superliga China arranca con media liga sancionada por corrupciónt
Deportes

La Superliga China arranca con media liga sancionada por corrupción

09:08 AM, Mar 07

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalNoticias de GuatemalaSeguridadredes socialesEstados UnidosLiga NacionalEE.UU.Donald TrumpFutbol Guatemalteco
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Elon Musk ,Redes sociales
Tecnología

"La IA lo hará mejor": Elon Musk anticipa qué trabajos podrían extinguirse primero

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Cada cuánto se debe lavar el cabello? Guía según tipo de pelo

Super Mario ,Super Mario
Gaming

Se confirma un nuevo personaje para Super Mario Galaxy: La Película

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Dieta y ejercicio ,Pixabay
Salud

Sorprendente hallazgo: efecto rebote en dietas podría ser beneficioso para la salud

Imagen sobre salud ,Pixabay
Salud

OMS revela cómo la eliminación de dos malos hábitos puede reducir casos de cáncer en el mundo

Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

Emisoras  Escúchanos