 Sebastián Siero es reelecto como presidente de la ANAM
Nacionales

Sebastián Siero es reelecto como presidente de la ANAM

El jefe edil de Santa Catarina Pinula, Sebastián Siero, se presentó en la planilla 1 y logró su reelección.

Compartir:
El alcalde, Sebastián Siero, celebró junto a varios funcionarios afines., Omar Solís.
El alcalde, Sebastián Siero, celebró junto a varios funcionarios afines. / FOTO: Omar Solís.

Durante una jornada de elección que se desarrolló en un hotel de la zona 10 capitalina, el alcalde de Santa Catarina Pinula, Sebastián Siero, fue reelecto como presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades (ANAM). El acto se celebró este sábado 31 de enero de 2026 en una asamblea que convocó a varios de los 340 alcaldes del país.

La gala se desarrolló en medio de varios discursos y puntos programáticos de la agenda, aunque por momentos hubo tensión por reclamos de otros funcionarios. Finalmente, Siero fue proclamado como presidente reelecto para el periodo 2026-2027.

"Muy contento de contar con el apoyo de la mayoría de alcaldes del país", compartió Siero luego de conocer el resultado, mientras celebraba con allegados. El jefe edil se expresó sorprendido de que su planilla fuera la única.

En el tema de la planilla única, explicó que "ese es el primer reto para poder ganar esta elección".

Hay que poder conformar planilla; que las otras dos planillas no hayan logrado conseguir la cantidad mínima de alcaldes para poder conformar nos demuestra es que el resto de los alcaldes están apoyando este proyecto", manifestó.

Capturan a dos guardias de presidios por fuga y muerte de reo

El recluso escapó de los guardias, manejó un bus y fue localizado sin vida en un río de aguas negras de la zona 2 de Huehuetenango.

Celebran nueva elección de Siero

Varios jefes ediles rodearon al alcalde Sebastián Siero tras ser proclamado como vencedor y muchos de ellos aprovecharon para tomarse fotografías para las redes sociales. Otros funcionarios hicieron transmisiones en vivo para comunicar a sus correligionarios el resultado de la jornada de elección.

Previo a la gala, Siero aseguró que ha trabajado para defender el municipalismo y tras conocer los resultados del proceso, reiteró que la única manera de llevar progreso a los municipios del país es por medio de los alcaldes.

Sebastián Siero es reelecto como presidente de la ANAM | Omar Solis

Sebastián Siero es reelecto como presidente de la ANAM / Omar Solis

Sebastián Siero es reelecto como presidente de la ANAM | Omar Solis

Sebastián Siero es reelecto como presidente de la ANAM / Omar Solis

Sebastián Siero es reelecto como presidente de la ANAM | Omar Solis

Sebastián Siero es reelecto como presidente de la ANAM / Omar Solis

Sebastián Siero es reelecto como presidente de la ANAM | Omar Solis

Sebastián Siero es reelecto como presidente de la ANAM / Omar Solis

SebastinSieroesreelectocomopresidentedelaANAM(13) |

SebastinSieroesreelectocomopresidentedelaANAM(13) /

SebastinSieroesreelectocomopresidentedelaANAM(12) |

SebastinSieroesreelectocomopresidentedelaANAM(12) /

Sebastián Siero es reelecto como presidente de la ANAM | Omar Solis

Sebastián Siero es reelecto como presidente de la ANAM / Omar Solis

Sebastián Siero es reelecto como presidente de la ANAM | Omar Solis

Sebastián Siero es reelecto como presidente de la ANAM / Omar Solis

Sebastián Siero es reelecto como presidente de la ANAM | Omar Solis

Sebastián Siero es reelecto como presidente de la ANAM / Omar Solis

Sebastián Siero es reelecto como presidente de la ANAM | Omar Solis

Sebastián Siero es reelecto como presidente de la ANAM / Omar Solis

Sebastián Siero es reelecto como presidente de la ANAM | Omar Solis

Sebastián Siero es reelecto como presidente de la ANAM / Omar Solis

Sebastián Siero es reelecto como presidente de la ANAM | Omar Solis

Sebastián Siero es reelecto como presidente de la ANAM / Omar Solis

Sebastián Siero es reelecto como presidente de la ANAM | Omar Solis

Sebastián Siero es reelecto como presidente de la ANAM / Omar Solis

Sebastián Siero es reelecto como presidente de la ANAM | Omar Solis

Sebastián Siero es reelecto como presidente de la ANAM / Omar Solis

Sebastián Siero es reelecto como presidente de la ANAM | Omar Solis

Sebastián Siero es reelecto como presidente de la ANAM / Omar Solis

En Portada

Sebastián Siero es reelecto como presidente de la ANAMt
Nacionales

Sebastián Siero es reelecto como presidente de la ANAM

10:53 AM, Ene 31
Revelan causa de muerte de Catherine OHara y detalles de sus últimas horast
Farándula

Revelan causa de muerte de Catherine OHara y detalles de sus últimas horas

08:55 AM, Ene 31
Bukele asegura que El Salvador prioriza los derechos humanos de la gente honrada t
Internacionales

Bukele asegura que El Salvador "prioriza" los derechos humanos de la "gente honrada"

08:26 AM, Ene 31
La NBA castiga a Paul George con 25 juegos de suspensiónt
Deportes

La NBA castiga a Paul George con 25 juegos de suspensión

11:20 AM, Ene 31

Temas

GuatemalaEstados UnidosEE.UU.FútbolDonald Trump#liganacionalReal MadridPNCVenezuelaNoticias de GuatemalaNicolás Maduro
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

IA Entretenimiento ,Instagram
Tecnología

Alerta Ciberseguridad 2026: La IA potencia nuevas estafas en eventos y contenidos digitales

Super Mario Galaxy ,Instagram
Gaming

Tráiler de Super Mario Galaxy desvela a Yoshi y su crucial papel en la expansión galáctica de Mario

fortnite-hero - edited ,
Gaming

Un adolescente deja los estudios, triunfa en Fortnite y se hace millonario

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos