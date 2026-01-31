Sebastián Siero es reelecto como presidente de la ANAM

Durante una jornada de elección que se desarrolló en un hotel de la zona 10 capitalina, el alcalde de Santa Catarina Pinula, Sebastián Siero, fue reelecto como presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades (ANAM). El acto se celebró este sábado 31 de enero de 2026 en una asamblea que convocó a varios de los 340 alcaldes del país.
La gala se desarrolló en medio de varios discursos y puntos programáticos de la agenda, aunque por momentos hubo tensión por reclamos de otros funcionarios. Finalmente, Siero fue proclamado como presidente reelecto para el periodo 2026-2027.
"Muy contento de contar con el apoyo de la mayoría de alcaldes del país", compartió Siero luego de conocer el resultado, mientras celebraba con allegados. El jefe edil se expresó sorprendido de que su planilla fuera la única.
En el tema de la planilla única, explicó que "ese es el primer reto para poder ganar esta elección".
Hay que poder conformar planilla; que las otras dos planillas no hayan logrado conseguir la cantidad mínima de alcaldes para poder conformar nos demuestra es que el resto de los alcaldes están apoyando este proyecto", manifestó.
Celebran nueva elección de Siero
Varios jefes ediles rodearon al alcalde Sebastián Siero tras ser proclamado como vencedor y muchos de ellos aprovecharon para tomarse fotografías para las redes sociales. Otros funcionarios hicieron transmisiones en vivo para comunicar a sus correligionarios el resultado de la jornada de elección.
Previo a la gala, Siero aseguró que ha trabajado para defender el municipalismo y tras conocer los resultados del proceso, reiteró que la única manera de llevar progreso a los municipios del país es por medio de los alcaldes.