Conductor muere en aparatoso accidente de tránsito

El conductor de un vehículo particular murió tras sufrir un aparatoso accidente de tránsito en la 11 avenida y 28 calle de la colonia La Reformita, zona 12, bajo el puente de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) este jueves 2 de abril, informaron Bomberos Municipales.
Paramédicos de los Bomberos Municipales acudieron al llamado de emergencia, y al llegar localizaron un vehículo empotrado en un inmueble y en el interior del vehículo al conductor del automóvil, sin signos vitales, por lo que dieron aviso a las autoridades correspondientes.
El hombre de 45 años aproximadamente, no fue identificado, bomberos se encuentran a la espera de fiscales del Ministerio Público a la espera de las diligencias correspondientes.
El intendente de la Policía Municipal de Tránsito (PMT), Amílcar Montejo detalló que dentro del vehículo de la víctima se localizaron varias bebidas embriagantes.
El funcionario recomendó precaución a quienes transitan por el lugar debido a cierres vehiculares en el área para las diligencias correspondientes.