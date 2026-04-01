Trágico accidente: motorista muere en zona 16

Un trágico accidente de tránsito ocurrió durante la madrugada de este miércoles, 1 de abril, en el bulevar Rafael Landívar, frente a la colonia Campo Seco, en la zona 16 de la Ciudad de Guatemala. Una persona murió y otra resultó herida, según confirmaron los cuerpos de socorro.
Los Bomberos Municipales dieron a conocer que a su centro de llamadas ingresaron múltiples alertas de parte de automovilistas que reportaban una colisión en el sector, en la que se habían visto involucrados los tripulantes de una motocicleta.
De inmediato se movilizaron las unidades de emergencia hacia el punto señalado, donde los técnicos en urgencias médicas confirmaron que sobre la cinta asfáltica se encontraban dos hombres que presentaban múltiples lesiones en diferentes partes del cuerpo.
"Paramédicos del casco rojo localizaron a dos personas, ambas presentando trauma de cráneo. Una de ellas, de aproximadamente 23 años, ya no contaba con signos vitales", indicó un portavoz de la institución.
Añadió que al otro afectado, de unos 21 años, se le brindó asistencia prehospitalaria y posteriormente fue trasladado en estado delicado hacia la emergencia del hospital general San Juan de Dios.
Accidentes dejan 375 fallecidos en solo dos meses de 2026
Según el Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil (PNC), en los primeros dos meses de 2026 se registraron 1 mil 368 percances viales que dejaron 375 fallecidos y 1 mil 356 heridos a nivel nacional.
Brenda Santizo, vocera de la referida oficina, aseguró que para evitar accidente viales se realizan operativos en los cuales se han impuesto más de 24 mil sanciones por faltas a la Ley de Tránsito y su Reglamento.
La comunicadora citó estadísticas de hechos ocurridos en las carreteras, las cuales fueron elaboradas con base en reportes de la PNC. Enfatizó que el 52% de los percances tienen como protagonista la motocicleta.
"Este es el vehículo más vulnerable dentro de la vía pública y el Departamento de Tránsito ha intensificado operativos en puntos estratégicos a nivel nacional", informó Santizo.
La portavoz indicó que las acciones preventivas de accidentes se ejecutan con el apoyo de nueve delegaciones de la PNC y, entre enero y febrero sumaron un total de un mil 847 operativos. Asimismo, reveló que con esas acciones identificaron más de 44 mil vehículos e igual número de personas.