 Súper Deportivo: Emisión 6 de enero de 2026
Videos

Súper Deportivo: Lo más destacado del deporte para este martes

Hoy en el Súper Deportivo de Emisoras Unidas seguimos dándole seguimiento a los clubes de la Liga Nacional, informamos sobre la jornada que tuvo Ana Lucía Martínez y el fichaje de Minor Álvarez al Deportivo Saprissa de Costa Rica. Tenemos voces de los protagonistas con entrevistas al técnico Rafael Loredo y al jugador Elías Enoc Vásquez

Súper Deportivo es el programa de Emisoras Unidas que trata todas las noticias deportivas, entrevistas exclusivas con jugadores, directores técnicos y todos los protagonistas de las distintas disciplinas deportivas.

Se transmite de lunes a viernes, de 13:00 a 15:00 horas.

