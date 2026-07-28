Súper Deportivo: Emisión 28 Julio 2026 - ¡No te lo pierdas!

Hoy en el Súper Deportivo te presentamos toda la previa de la primera jornada de la Copa Centroamericana. El Deportivo Mixco será el primer club en tener acción este martes. Voces de los protagonistas y vaticinios de El Mejor Equipo. Actividad de Guatemala en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026
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