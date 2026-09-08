A Primera Hora: Emisión del 8 de Septiembre de 2026

El Ministerio Público confirmó la recepción de una denuncia contra el subcontralor de Calidad del Gasto Público, Jorge Castellanos Gudiel, quien compite por la titularidad de la Contraloría General de Cuentas. En A Primera Hora abordamos el tema con Carmen Aida Ibarra, directora de Movimiento ProJusticia.
El expediente contra Castellanos, asignado a la Fiscalía contra la Corrupción, señala posibles anomalías en la documentación que el profesional presentó para acreditar su experiencia como docente ante la comisión de postulación.
Carmen Aída Ibarra, directora del Movimiento Projusticia, destacó que la situación representa un reto, no solo por el hecho en sí, sino porque Castellanos es considerado uno de los candidatos "favoritos", respaldado por sectores influyentes, como la cúpula de la Universidad de San Carlos y funcionarios actuales de la Contraloría.
Según Ibarra, la comisión no podrá eludir su responsabilidad, ya que el reglamento es claro respecto al tratamiento de denuncias y tachas durante el proceso. Destacó la diferencia entre las tachas que revisará la comisión hoy y la denuncia penal que debe seguir su curso en el Ministerio Público. Subrayó la importancia de que la investigación avance de forma transparente para garantizar la confianza ciudadana en el proceso y evitar el archivo o desestimación de casos relevantes.
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