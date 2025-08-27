 Turista hace pole dance en asta de bandera
Video muestra a turista haciendo pole dance en asta de bandera y causa indignación

Las autoridades informaron mediante un comunicado de prensa que han iniciado una investigación por los hechos, considerados un atentado contra la nación y sus emblemas.

Turista genera polémica tras grabarse haciendo pole dance en un asta.
Turista genera polémica tras grabarse haciendo pole dance en un asta. / FOTO: Captura de pantalla video X.

Un video viral muestra a una joven turista realizando una breve sesión de pole dance utilizando como tubo un asta con la bandera de Turquía en el mirador turístico de Uçhisar, en la provincia de Nevsehir. El video, de apenas 12 segundos de duración, fue publicado en sus redes sociales y generó rápidamente una ola de críticas tanto a nivel local como internacional.

Aunque la identidad de la turista no ha sido revelada, se confirma que se trata de una visitante extranjera, lo que ha intensificado la indignación de sectores conservadores del país. Muchos consideraron el acto como una falta de respeto hacia los símbolos nacionales y los valores culturales de Turquía.

Investigación y posibles sanciones

Mediante un comunicado, el gobierno de Nevsehir informó que se abrió un expediente y que el fiscal público inició una investigación criminal. La oficina del gobernador señaló que está siguiendo de cerca el caso, que calificó como una muestra de desprecio hacia los valores morales de la nación y hacia su lábaro patrio.

Según las autoridades, la joven podría enfrentar hasta tres años de prisión, además de una multa significativa y, tras cumplir la eventual condena, la expulsión del país.

El caso ha generado un debate sobre los límites entre la libertad individual y el respeto a los símbolos nacionales, especialmente en países con tradiciones conservadoras donde las leyes protegen de manera estricta los emblemas patrios.

El video, grabado por la propia turista, se difundió rápidamente en plataformas sociales, provocando comentarios de rechazo y advertencias sobre las posibles consecuencias legales de sus acciones. 

