Motoladrones asaltan en venta de hotdog en la zona 13

Videos que circulan en redes sociales muestran el momento exacto en que dos motoladrones asaltan a varias personas que se encontraban en una venta de hotdog en la zona 13 capitalina, a una cuadra de la Avenida Las Américas.

El hecho ocurrió alrededor de las 14:20 horas del 26 de agosto de 2025. En las imágenes se observa a varias personas que esperaban su comida en los alrededores de la venta, cuando son sorprendidas por dos hombres que se conducían en una motocicleta.

Al detenerse frente al negocio, el acompañante del motorista desciende del vehículo y de inmediato intimida a una mujer para despojarla de sus pertenencias. Luego continúa con al menos dos personas más, a quienes aparentemente les arrebata sus celulares.

El asalto duró aproximadamente 25 segundos, tiempo suficiente para que los delincuentes cometieran el atraco y huyeran con rumbo desconocido.

Otro caso reciente

Hace algunas semanas también se hizo viral un video de una cámara de seguridad que captó el momento en que dos motoladrones asaltaron a una mujer en pleno centro de la Ciudad de Guatemala.

Ese hecho ocurrió a las 5:00 de la madrugada en la intersección de la 1.ª avenida y 1.ª calle de la zona 1. En las imágenes se observa cómo los agresores, que también se movilizaban en motocicleta, se acercan a la víctima y le arrebatan de manera violenta un objeto que llevaba en la mano.

Tras el ataque, la mujer logró correr y resguardarse en un taxi que se encontraba cerca, mientras los delincuentes huyeron a gran velocidad.

VIDEO. Motoladrones asaltan violentamente a mujer en zona 1

Tras el ataque, la mujer logra correr y resguardarse en un taxi que se encontraba en las cercanías.

