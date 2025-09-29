 Rueda de Chicago se dobla y pasajeros quedan colgados
Viral

VIDEOS | Rueda de Chicago se dobla y pasajeros quedan colgados

El incidente quedó registrado en varios videos grabados por los asistentes a la feria, quienes desde tierra captaron los gritos y el pánico de las personas suspendidas en lo alto de la enorme rueda.

Horror en la feria., Captura de pantalla video X.
Horror en la feria. / FOTO: Captura de pantalla video X.

Un paseo que debía ser de diversión y relajación en una feria de Madhya Pradesh, India, se convirtió en momentos de terror cuando una rueda de Chicago se dobló repentinamente y dejó a sus pasajeros colgados, atrapados en las cabinas mientras la estructura metálica se inclinaba peligrosamente hacia uno de sus costados.

El incidente quedó registrado en varios videos grabados por los asistentes, quienes desde tierra captaron los gritos y el pánico de las personas suspendidas en lo alto de la enorme rueda de Chicago. La tensión de quienes observaban se incrementó a medida que la estructura parecía a punto de colapsar por completo.

¿Qué produjo la falla en la rueda de Chicago? 

Según el reporte de las autoridades locales, la falla se produjo porque uno de los ganchos de metal de la rueda se rompió, lo que provocó que la estructura se doblara. La policía llegó rápidamente al lugar para controlar la situación y ayudar a descender a los pasajeros desde las alturas. De operar de nuevo el juego mecánico sin el control adecuado, existía un alto riesgo de colapso total que habría puesto en peligro la vida de las personas.

Afortunadamente, pese a la gravedad del incidente, el rescate se realizó con éxito. Ningún pasajero resultó herido, aunque varios sufrieron crisis nerviosas debido al susto. Las imágenes del rescate, captadas en video, muestran la coordinación de los uniformados y la angustia de quienes permanecían atrapados, generando viralidad en redes sociales y cobertura mediática internacional.

Tras el incidente, asistentes a la feria exigieron a las autoridades inspecciones más rigurosas en los juegos mecánicos para garantizar la seguridad de los visitantes. La rueda de la fortuna fue retirada temporalmente mientras se realiza una investigación para deslindar responsabilidades y determinar las causas exactas de la falla.

El hecho dejó en evidencia la vulnerabilidad de los juegos mecánicos en ferias y parques, así como la importancia de contar con protocolos de seguridad estrictos para prevenir tragedias en eventos públicos concurridos.

