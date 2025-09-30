Influencer muere en accidente de helicóptero

El influencer Tang Feiji, de 55 años, murió tras estrellarse mientras pilotaba un helicóptero ultraligero en la provincia de Jiangsu, China, durante una transmisión en vivo. Miles de seguidores presenciaron el accidente que terminó en una explosión que consumió la aeronave.
En el video que circula en redes sociales se observa cómo Tang Feiji sobrevolaba un terreno despejado a bordo de su helicóptero de dos rotores. De manera repentina, el piloto perdió el control del vehículo, que dio un giro brusco y cayó al suelo. La aeronave comenzó a incendiarse segundos después del impacto, generando una bola de fuego.
¿Quién era el influencer?
Feiji era conocido por compartir sus experiencias como piloto y por transmitir eventos en vivo relacionados con la aviación para su público virtual, compuesto por miles de internautas. El sábado 27 de septiembre, durante la transmisión, sus seguidores observaron aterrados cómo el helicóptero comenzaba a perder estabilidad, hasta que el accidente se volvió inevitable.
Previo al siniestro, el influencer había realizado un primer aterrizaje sin problemas. Sin embargo, al intentar repetir la maniobra, la aeronave se desestabilizó y provocó la caída mortal.
Los espectadores reaccionaron inmediatamente en la transmisión con mensajes de ayuda y llamados a los servicios de emergencia, pero cuando la policía y el personal médico llegaron al lugar, confirmaron la muerte del piloto.
Las autoridades locales investigan las causas del accidente, incluyendo posibles fallas mecánicas o errores en la operación del helicóptero. El caso ha generado un fuerte impacto en redes sociales, donde los usuarios compartieron el video del accidente y expresaron su consternación por lo ocurrido.