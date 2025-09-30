Motorista atropella a niño y se da a la fuga

Un video de cámaras de seguridad causó indignación en redes sociales al mostrar el momento exacto en que un motorista atropelló a un niño de 7 años y se da a la fuga sin prestarle auxilio.
El accidente ocurrió la tarde del domingo 28 de septiembre en el municipio de Guarne, Antioquia, Colombia. El video muestra cómo el menor intentó cruzar la calle corriendo, momento en el que fue impactado por la motocicleta. El menor terminó con una fractura en la pierna, según confirmaron autoridades locales.
Las imágenes exhiben que, tras el atropello, varias personas se acercaron de inmediato para asistir al niño, mientras que el motociclista permaneció unos segundos en el lugar, pero luego esquivó a los transeúntes y huyó de la escena. Incluso, algunos testigos intentaron detenerlo, aunque no lograron alcanzarlo.
Buscan al motorista
La grabación rápidamente se viralizó y desató indignación entre los internautas, quienes exigen justicia y piden que se identifique al responsable. Aunque algunas opiniones responsabilizan al menor y a sus padres por el descuido al cruzar la calle, la mayoría condena la falta de empatía y de auxilio por parte del motociclista.
El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, se pronunció al respecto y calificó como inaceptable la reacción del conductor. "Es inaceptable que este motociclista atropella a un menor de 7 años y se dé a la huida. Determinar si hubo imprudencia de alguna de las dos partes es otro asunto. Acá lo que se ve es una falta de empatía, responsabilidad y decencia", declaró al diario El Tiempo.
Por su parte, el alcalde de Guarne, Mauricio Grisales, informó que el niño fue trasladado al hospital municipal, donde fue estabilizado y atendido por la fractura. Además, aseguró que ya se logró identificar las placas de la motocicleta involucrada, lo que permitirá avanzar en la investigación para dar con el responsable.
El caso continúa bajo investigación, mientras el video sigue circulando en redes como un llamado de atención sobre la irresponsabilidad vial y la obligación de los conductores de brindar auxilio en situaciones de emergencia.