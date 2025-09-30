Conductora implicada en mortal accidente era prófuga de la justicia

Un fatal accidente de tránsito registrado en el kilómetro 112 de la aldea Cerro Gordo, Jutiapa, dejó como saldo la muerte de una motorista de 30 años. En medio de la tragedia se descubrió que la conductora implicada, identificada como Zoila, de 61 años, era buscada por delitos de lavado de dinero u otros activos y rebeldía, según una orden de captura emitida por un juzgado de Guatemala.
El hecho ocurrió cuando la camioneta que conducía Zoila impactó contra una motocicleta en la que viajaba una mujer identificada como Gabriela Hernández. La motorista fue trasladada de urgencia a un centro asistencial, pero falleció minutos después de su ingreso.
Conductora era prófuga de la justicia
Tras el accidente, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) solicitaron a la conductora los documentos correspondientes, descubriendo que se trataba de una prófuga de la justicia. Inmediatamente fue detenida y puesta a disposición de las autoridades competentes.
De acuerdo con los reportes oficiales, además de enfrentar los procesos pendientes por lavado de dinero y rebeldía, la mujer ahora deberá responder también por el delito de homicidio culposo, derivado del accidente en el que perdió la vida la joven motorista.
La captura ha generado atención pública tanto por la gravedad de los cargos previos como por la nueva acusación que se suma a su historial judicial.
El Ministerio Público (MP) y la PNC mantienen abierta la investigación para esclarecer la ruta de la camioneta antes del accidente y confirmar si la conductora intentaba evadir la justicia.
El caso ha causado indignación en la población local, que lamenta la muerte de la joven motorista y exige que los procesos judiciales contra la implicada avancen sin retrasos.