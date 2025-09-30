 Conductora implicada en mortal accidente era prófuga de la justicia
Nacionales

Conductora implicada en mortal accidente era prófuga de la justicia

Tras accidente en Jutiapa, descubren que conductora de camioneta que chocó a una motorista tenía cuentas pendientes con la justicia.

Compartir:
Mujer involucrada en accidente era prófuga de la justicia. , Especial.
Mujer involucrada en accidente era prófuga de la justicia. / FOTO: Especial.

Un fatal accidente de tránsito registrado en el kilómetro 112 de la aldea Cerro Gordo, Jutiapa, dejó como saldo la muerte de una motorista de 30 años. En medio de la tragedia se descubrió que la conductora implicada, identificada como Zoila, de 61 años, era buscada por delitos de lavado de dinero u otros activos y rebeldía, según una orden de captura emitida por un juzgado de Guatemala.

El hecho ocurrió cuando la camioneta que conducía Zoila impactó contra una motocicleta en la que viajaba una mujer identificada como Gabriela Hernández. La motorista fue trasladada de urgencia a un centro asistencial, pero falleció minutos después de su ingreso.

Conductora era prófuga de la justicia

Tras el accidente, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) solicitaron a la conductora los documentos correspondientes, descubriendo que se trataba de una prófuga de la justicia. Inmediatamente fue detenida y puesta a disposición de las autoridades competentes.

De acuerdo con los reportes oficiales, además de enfrentar los procesos pendientes por lavado de dinero y rebeldía, la mujer ahora deberá responder también por el delito de homicidio culposo, derivado del accidente en el que perdió la vida la joven motorista.

La captura ha generado atención pública tanto por la gravedad de los cargos previos como por la nueva acusación que se suma a su historial judicial.

El Ministerio Público (MP) y la PNC mantienen abierta la investigación para esclarecer la ruta de la camioneta antes del accidente y confirmar si la conductora intentaba evadir la justicia.

El caso ha causado indignación en la población local, que lamenta la muerte de la joven motorista y exige que los procesos judiciales contra la implicada avancen sin retrasos.

En Portada

MP busca un presupuesto más robusto para 2026; Porras explica planificación ante diputadost
Nacionales

MP busca un presupuesto "más robusto" para 2026; Porras explica planificación ante diputados

11:59 AM, Sep 30
Al ritmo de Mbappé, el Real Madrid golea al Kairat Almatyt
Deportes

Al ritmo de Mbappé, el Real Madrid golea al Kairat Almaty

12:40 PM, Sep 30
Caso Usac: Estudiante enviado a Mariscal Zavala mientras se define su situación legalt
Nacionales

Caso Usac: Estudiante enviado a Mariscal Zavala mientras se define su situación legal

10:35 AM, Sep 30
Onda del este genera lluvias en gran parte del paíst
Nacionales

Onda del este genera lluvias en gran parte del país

08:23 AM, Sep 30

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de Guatemala#liganacionalEstados Unidosredes socialesEE.UU.Mundial 2026Liga NacionalReal MadridJusticia
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos