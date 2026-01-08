Pánico en transmisión de TikTok tras aparición de mujer

Momentos de tensión y desconcierto se vivieron durante una transmisión en vivo en la red social TikTok, luego de que un joven creador de contenido interactuara con una mujer cuyo comportamiento generó pánico entre los espectadores. El episodio, que rápidamente se viralizó, dio paso a múltiples teorías en redes sociales, donde algunos usuarios aseguran que no se trataba de una mujer, sino de una supuesta entidad demoníaca disfrazada.
Todo comenzó con aparente normalidad cuando el joven decidió realizar una "batalla" de TikTok con una usuaria que vestía una túnica oscura. En la pantalla únicamente se distinguían sus ojos, los cuales llamaron la atención por su brillo. Ambos intercambiaron algunas palabras y compartieron un breve momento bailando la música que el joven reproducía durante la transmisión.
Sin embargo, la situación tomó un giro inquietante cuando el creador de contenido intentó entablar una conversación más fluida. La forma de comunicarse de la mujer, su voz y sus reacciones comenzaron a resultarle extrañas. Lo que inició como simple curiosidad se transformó en incomodidad y desconfianza, sensaciones que también fueron percibidas por los internautas que seguían el en vivo.
Aterradora voz de la mujer
Ante la creciente tensión, el joven decidió reproducir un fragmento del Corán para observar la reacción de su interlocutora. De acuerdo con el video, al escuchar el texto religioso, la mujer perdió el control: comenzó a gritar repetidamente "¡No! ¡No! ¡No!" con una voz que muchos calificaron como aterradora, mientras se agitaba violentamente y mostraba una expresión de furia, antes de desconectarse abruptamente.
Tras la viralización del clip, algunos usuarios aseguraron haber localizado el perfil de la mujer, señalando que se trataría de una persona real. No obstante, no existe confirmación de que dicha cuenta corresponda a la misma usuaria, y su contenido ha sido descrito como perturbador. Otros internautas afirman que podría tratarse de un Djinn, una figura del folclore islámico asociada a experiencias de parálisis del sueño, lo que ha intensificado el debate y el misterio en torno al caso.