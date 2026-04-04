 Desplome de rueda de Chicago en la India deja varios heridos
Viral

Video capta desplome de rueda de Chicago que deja decenas de heridos

Entre los lesionados se encuentran mujeres y niños, algunos de ellos en estado grave.

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Desplome de rueda de Chicago queda registrado en video., Captura de pantalla video de X.
Desplome de rueda de Chicago queda registrado en video. / FOTO: Captura de pantalla video de X.

Un impactante accidente quedó registrado en video cuando una rueda de Chicago colapsó en una feria del estado de Uttar Pradesh, al norte de la India, el pasado miércoles 1 de abril, dejando un saldo preliminar de entre 30 y 40 personas lesionadas.

En la grabación, captada por un testigo, se observa el momento exacto en que la estructura de 18 metros de altura se desploma. Los asistentes intentan correr para ponerse a salvo mientras la rueda se derrumba. Tras el impacto, se aprecia cómo varias personas se acercan rápidamente para auxiliar a los heridos, momento en que concluye el video.

Entre los lesionados se encuentran mujeres y niños, algunos de ellos en estado grave, quienes fueron trasladados a hospitales locales para recibir atención médica. Testimonios de quienes presenciaron el incidente indican que la atracción apenas había dado dos vueltas antes de que ocurriera el desplome. Afortunadamente, no se han reportado víctimas mortales hasta el momento.

Accidente en México 

Este accidente se suma a otros incidentes recientes en juegos mecánicos en distintas partes del mundo. Hace apenas unos días, en Ometepec, Guerrero, México, cuatro personas resultaron heridas cuando un juego conocido como "El Martillo" presentó un desperfecto mecánico. En aquel caso, una joven cayó desde varios metros de altura y otras tres personas resultaron lesionadas, según informó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del estado.

Las ferias locales del estado de Uttar Pradesh suelen carecer de estrictas medidas de seguridad, lo que aumenta la vulnerabilidad de los asistentes a este tipo de accidentes. Autoridades locales han iniciado una investigación para determinar las causas exactas del colapso y evaluar la seguridad de otras atracciones similares, mientras que los videos captados por los testigos circulan en redes sociales mostrando la magnitud de la tragedia.

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