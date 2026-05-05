Trágica muerte de jinete tras ser pisoteado por un toro

Un accidente ocurrido durante un rodeo en Alvorada d’Oeste, en Brasil, ha causado conmoción luego de que se difundiera un video que muestra el momento en que un jinete pierde la vida tras caer de un toro y ser pisoteado en repetidas ocasiones.
De acuerdo con reportes de medios locales, el hecho se registró el pasado 2 de mayo durante una actividad en el estado de Rondônia. La víctima fue identificada como Ranner Luan, de 25 años, quien participaba en una monta cuando ocurrió el fatal incidente.
Las imágenes, que rápidamente se viralizaron en redes sociales, muestran cómo el toro comienza a brincar de forma violenta mientras el joven intenta mantenerse sobre el animal. Segundos después, pierde el control y cae directamente sobre la arena.
Tras la caída, el toro lo alcanza y lo pisa en varias ocasiones antes de que personal del evento lograra intervenir para controlar la situación. El momento ha sido calificado como altamente impactante por la crudeza de la escena.
Traslado de emergencia y fallecimiento
Luego del accidente, rescatistas y personal de apoyo ingresaron al ruedo para auxiliar al jinete, quien presentaba lesiones de gravedad, principalmente en la cabeza, además de un fuerte sangrado.
El joven fue trasladado en estado crítico al Hospital Regional de Urgencias de Cacoal, donde recibió atención médica especializada en distintas áreas.
Sin embargo, pese a los esfuerzos del equipo médico, falleció horas después a causa de las heridas provocadas por el pisoteo del animal.
El caso ha generado consternación tanto entre los asistentes al evento como en redes sociales, donde usuarios han compartido el video y expresado preocupación por los riesgos asociados a este tipo de actividades.
Hasta el momento, no se han detallado posibles medidas adicionales de seguridad tras el incidente, mientras continúan las reacciones por la trágica muerte del joven jinete.