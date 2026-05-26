Publicación en TikTok se viraliza por Bernardo Arévalo

Un video publicado en TikTok se convirtió en tendencia luego de que una pareja lanzara un peculiar reto relacionado con el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo.
El video fue compartido con la descripción: "Si el presidente Bernardo Arévalo comenta nos casamos por la iglesia a fin de año", una publicación que inicialmente parecía una petición imposible y que rápidamente comenzó a acumular reproducciones, comentarios y reacciones en redes sociales.
Sin embargo, lo que parecía una simple dinámica viral terminó convirtiéndose en realidad cuando el mandatario respondió directamente en la caja de comentarios, sorprendiendo a miles de usuarios.
¡Que viva el amor! Muchas felicidades y que sean muy felices. Espero la invitación. ??♂️??♀️?", escribió Arévalo, generando una ola de reacciones entre los internautas.
El inesperado comentario del gobernante llamó la atención de miles de guatemaltecos, quienes celebraron el gesto y convirtieron la interacción en uno de los momentos más comentados en redes sociales durante las últimas horas.
La pareja no tardó en responder desde la cuenta donde fue publicado el video.
Sr. Presidente comentario guardado, gracias por los deseos. (La fecha se le avisa con tiempo para que no se le escape asistir)", escribieron en tono de humor.
Usuarios se ofrecen a colaborar con algunos gastos de las bodas
Los futuros esposos también expresaron su agradecimiento y aseguraron que, tras la inesperada respuesta presidencial, la ceremonia tendrá ahora un significado aún más especial para ambos.
Mientras tanto, cientos de usuarios continuaron reaccionando al video con mensajes positivos y muestras de apoyo. Incluso varios internautas comenzaron a lanzar nuevos retos y promesas, indicando que si su comentario alcanzaba cierta cantidad de reacciones colaborarían con algunos gastos de la boda.
La inesperada interacción entre la pareja y Bernardo Arévalo ya se consolidó como uno de los contenidos virales más celebrados por los guatemaltecos en redes sociales.