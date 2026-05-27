 Meteorito verde cruza el cielo cerca del volcán Mayon
Viral

Cámaras captan misterioso destello verde durante erupción de volcán

Graban impactante caída de objeto luminoso en plena erupción de volcán.

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Meteorito verde cruza el cielo cerca del volcán Mayon., Captura de pantalla video de X.
Meteorito verde cruza el cielo cerca del volcán Mayon. / FOTO: Captura de pantalla video de X.

Un fenómeno poco común quedó registrado en video la noche del 25 de mayo de 2026, cuando un objeto incandescente de color verde atravesó el cielo muy cerca del volcán Mayon, en Filipinas, mientras se encontraba en plena actividad eruptiva.

Las imágenes fueron captadas durante una transmisión en vivo de monitoreo del volcán y rápidamente se viralizaron en redes sociales debido a la impactante coincidencia entre la erupción y el paso del objeto luminoso.

En el video se observa cómo el cuerpo brillante ilumina el cielo durante varios segundos antes de desaparecer, generando inicialmente especulaciones sobre su origen. Usuarios en redes destacaron especialmente el intenso color verde que emanó el objeto al atravesar la atmósfera.

Meteorito verde cruza el cielo cerca del volcán Mayon

De acuerdo con el Instituto Filipino de Vulcanología y Sismología (PHIVOLCS-DOST), el fenómeno fue identificado como un meteorito que se desintegró en la atmósfera terrestre, descartando que haya impactado en el volcán o en áreas cercanas.

Las autoridades explicaron que el análisis del evento se realizó mediante registros sísmicos, datos de infrasonido e imágenes captadas por cámaras de monitoreo instaladas alrededor del volcán.

Aunque en un principio surgieron versiones que apuntaban a una posible caída del objeto en las laderas del Mayon, posteriormente se confirmó que no hubo impacto en tierra.

El volcán Mayon, considerado uno de los volcanes más activos y vigilados de Filipinas, permanecía en fase eruptiva al momento del avistamiento, lo que permitió que las cámaras destinadas a supervisar su actividad lograran captar el inusual fenómeno.

El Instituto Filipino de Vulcanología y Sismología indicó que el paso del meteorito no representó ningún riesgo adicional para la población, aunque las autoridades mantienen vigilancia constante en la zona debido a la actividad volcánica del coloso.

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