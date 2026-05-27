 ¿Qué significa "six seven"? El fenómeno viral
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¿Qué significa "six seven"? El fenómeno viral que ya replican líderes mundiales

Conoce el significado de "six seven", el gesto viral que invade las redes sociales.

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En tendencias juveniles está la expresión "six seven"., Redes sociales.
En tendencias juveniles está la expresión "six seven". / FOTO: Redes sociales.

El fenómeno viral conocido como "six seven" o "6-7" se ha convertido en una de las tendencias más populares entre jóvenes de la Generación Z y la generación Alfa en plataformas como TikTok, Instagram y otras redes sociales de videos cortos.

La expresión suele ir acompañada de un peculiar movimiento de manos en el que ambas palmas suben y bajan de forma alternada. Aunque para muchos parece no tener sentido, el trend ha alcanzado tal nivel de viralidad que incluso líderes mundiales y figuras públicas ya comenzaron a replicarlo.

El origen exacto de "six seven" sigue siendo incierto. Algunas teorías indican que podría hacer referencia a la calle 67, lugar donde presuntamente vivía el rapero Skrilla en Filadelfia. Otra hipótesis apunta al código policial "10-67", utilizado en Estados Unidos para reportar un fallecimiento. Sin embargo, ninguna versión ha sido confirmada oficialmente.

Lo más llamativo del fenómeno es precisamente que no tiene un significado fijo. Diversas publicaciones y usuarios coinciden en que se trata de una expresión absurda o abierta, utilizada más como una broma interna de internet que como una frase con definición concreta.

El meme se relaciona directamente con el concepto de "brainrot", un tipo de humor digital caótico, repetitivo y sin lógica aparente que busca generar impacto inmediato y viralidad, especialmente entre adolescentes y jóvenes que consumen contenido constantemente en redes sociales.

El video del papa León XIV y la presidenta de México

La tendencia explotó gracias a transmisiones en vivo, videos de influencers y clips deportivos. Con el paso de las semanas, el gesto dejó de pertenecer únicamente al mundo digital y comenzó a aparecer en escuelas, eventos públicos e incluso actividades políticas y religiosas.

Uno de los momentos más comentados ocurrió cuando el papa León XIV realizó casualmente el gesto frente a jóvenes de la Arquidiócesis de Génova durante un encuentro religioso el pasado 16 de mayo. El video rápidamente se viralizó en redes sociales.

También la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, replicó el "six seven" durante una actividad escolar por el Día del Niño en Nezahualcóyotl, conectando con estudiantes que reconocieron inmediatamente la popular tendencia viral.

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