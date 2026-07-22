 Motorista se accidenta en ruta a Santa Lucía Milpas Altas
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Video capta brutal accidente de motorista que circulaba a excesiva velocidad en ruta hacia Santa Lucía Milpas Altas

Brutal caída de motorista queda grabada en ruta hacia Santa Lucía Milpas Altas.

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Motorista pierde el control y queda tendido en el asfalto., Captura de pantalla video de Facebook.
Motorista pierde el control y queda tendido en el asfalto. / FOTO: Captura de pantalla video de Facebook.
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Un video que circula en redes sociales muestra el momento en que un motorista sufre un aparatoso accidente mientras circulaba a excesiva velocidad en una carretera que conecta Antigua Guatemala con Santa Lucía Milpas Altas, Sacatepéquez.

La grabación, de apenas ocho segundos de duración, muestra a un grupo de motociclistas que se desplazaba en caravana por la vía. En un instante, uno de los conductores pierde el control del timón, comienza a zigzaguear y finalmente cae al asfalto, donde se desliza varios metros debido a la velocidad a la que se movilizaba.

En las imágenes también se observa cómo otro motorista estuvo a punto de pasarle encima al accidentado; sin embargo, logró esquivarlo a tiempo y continuó su marcha. Debido a que el grupo avanzaba a gran velocidad, los demás conductores no pudieron detenerse de inmediato para auxiliar a su compañero.

Hasta el momento se desconoce el estado de salud del motorista afectado y no se ha informado si recibió atención médica tras el accidente.

Operativos de control dirigidos a motociclistas 

Este tipo de hechos han generado preocupación entre autoridades y usuarios de las carreteras, debido al riesgo que representan las maniobras a alta velocidad realizadas por algunos grupos de motociclistas.

Ante esta situación, autoridades mantienen operativos de control dirigidos a motociclistas en distintos puntos de la ruta Interamericana (CA-1 Occidente), especialmente en sectores como San Lucas Sacatepéquez, Tecpán y las vías de ingreso a Antigua Guatemala.

Los controles se realizan con mayor frecuencia durante fines de semana y en horarios diurnos y nocturnos, con el objetivo de prevenir accidentes, detectar conductas de riesgo y evitar posibles carreras clandestinas que pongan en peligro la vida de conductores y peatones.

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