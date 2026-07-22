 Leopardo irrumpe en licorería y ataca a empleado
Viral

VIDEO: Leopardo irrumpe en licorería y ataca a empleado

El felino, de aproximadamente cinco años, irrumpió en el establecimiento y atacó a uno de los empleados.

Compartir:
El incidente ocurrió el lunes en Todaraisingh, India. , Captura de pantalla video de X.
El incidente ocurrió el lunes en Todaraisingh, India. / FOTO: Captura de pantalla video de X.
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

Un video captado por cámaras de seguridad se ha viralizado en redes sociales al mostrar el momento en que un leopardo salvaje irrumpe en una licorería y ataca a uno de los empleados, en un hecho que sembró el pánico entre comerciantes y vecinos de una ciudad del norte de la India.

El incidente ocurrió el lunes en Todaraisingh, donde el felino, un macho de aproximadamente cinco años, ingresó inesperadamente a una zona comercial antes de entrar al establecimiento. En las imágenes se observa cómo el animal se lanza sobre Sanjay Gurjar, de 25 años, quien se encontraba en el área de almacenamiento del negocio.

El video muestra al leopardo sujetando al trabajador con sus garras mientras ambos forcejean por varios segundos. Al fondo se escuchan los gritos de personas que presencian la escena sin poder intervenir debido al riesgo que representaba el animal.

Empleado da su testimonio 

De acuerdo con el testimonio del empleado, logró zafarse del ataque y correr hacia la salida. Antes de abandonar el lugar, bajó la cortina metálica de la licorería, dejando al leopardo encerrado dentro del establecimiento.

De alguna manera logré apartarlo y corrí hacia la salida. Mientras escapaba bajé la persiana y después perdí el conocimiento", relató Gurjar a medios locales.

Las cámaras también registraron al leopardo abalanzándose contra otro hombre, identificado como Fateh Lal Koli, de 40 años, poco antes de ingresar al negocio. Según reportes locales, el felino también atacó a un voluntario del departamento forestal mientras recorría distintos puntos de la ciudad.

Tras varias horas de búsqueda, especialistas en vida silvestre desplegaron un operativo para controlar la emergencia. Finalmente, alrededor de las 14:00 horas, el leopardo fue localizado y sedado, poniendo fin a una jornada de tensión que quedó documentada en videos que rápidamente comenzaron a circular en redes sociales y generaron miles de reacciones.

En Portada

Manifestantes bloquean áreas de Villa Canales y San Miguel Petapat
Nacionales

Manifestantes bloquean áreas de Villa Canales y San Miguel Petapa

10:45 AM, Jul 22
Procurador general advierte riesgo de paralización del Ejecutivo por interpelación simultánea de ministrost
Nacionales

Procurador general advierte riesgo de paralización del Ejecutivo por interpelación simultánea de ministros

10:06 AM, Jul 22
Pronostica lluvias por influencia de onda del este t
Nacionales

Pronostica lluvias por influencia de onda del este

07:49 AM, Jul 22
Disparan contra bus extraurbano en San Lucas Sacatepéquezt
Nacionales

Disparan contra bus extraurbano en San Lucas Sacatepéquez

08:46 AM, Jul 22
El FBI incauta dispositivos de Claudio Tapia y dirigentes de la AFAt
Deportes

El FBI incauta dispositivos de Claudio Tapia y dirigentes de la AFA

10:24 AM, Jul 22

Temas

Mundial 2026DestacadasFútbol#ViralesMundial2026ArgentinaGuatemalauniversofutbolFIFAMessiEstados UnidosInglaterra
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

celulares-no-podran-utilizar-whatsapp-mayo-2024.jpg ,
Tendencias

Por qué que te dejen en visto en WhatsApp duele y desencadena reacciones emocionales

Relojes inteligentes ,Relojes inteligentes
Tecnología

Los relojes inteligentes para niños dejaron de ser un juguete: Ahora son tu mejor aliado de seguridad

tequila-2230238 ,
Moda Y Belleza

Tequila: el elixir que podría favorecer la pérdida de peso

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Mundial 2026 ,Mundial 2026
Tendencias

¿Cuáles son las estampas más difíciles de conseguir del mundial 2026?

Guatemala ,Guatemala
Tendencias

¿Qué hay bajo la calle Guatemala 24 en México que se ha convertido en una disputa histórica?

Calambres ,Calambres
Salud

¿Por qué dan calambres en las piernas en la noche?

Emisoras Unidas Escuchar