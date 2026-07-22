Leopardo irrumpe en licorería y ataca a empleado

Un video captado por cámaras de seguridad se ha viralizado en redes sociales al mostrar el momento en que un leopardo salvaje irrumpe en una licorería y ataca a uno de los empleados, en un hecho que sembró el pánico entre comerciantes y vecinos de una ciudad del norte de la India.
El incidente ocurrió el lunes en Todaraisingh, donde el felino, un macho de aproximadamente cinco años, ingresó inesperadamente a una zona comercial antes de entrar al establecimiento. En las imágenes se observa cómo el animal se lanza sobre Sanjay Gurjar, de 25 años, quien se encontraba en el área de almacenamiento del negocio.
El video muestra al leopardo sujetando al trabajador con sus garras mientras ambos forcejean por varios segundos. Al fondo se escuchan los gritos de personas que presencian la escena sin poder intervenir debido al riesgo que representaba el animal.
Empleado da su testimonio
De acuerdo con el testimonio del empleado, logró zafarse del ataque y correr hacia la salida. Antes de abandonar el lugar, bajó la cortina metálica de la licorería, dejando al leopardo encerrado dentro del establecimiento.
De alguna manera logré apartarlo y corrí hacia la salida. Mientras escapaba bajé la persiana y después perdí el conocimiento", relató Gurjar a medios locales.
Las cámaras también registraron al leopardo abalanzándose contra otro hombre, identificado como Fateh Lal Koli, de 40 años, poco antes de ingresar al negocio. Según reportes locales, el felino también atacó a un voluntario del departamento forestal mientras recorría distintos puntos de la ciudad.
Tras varias horas de búsqueda, especialistas en vida silvestre desplegaron un operativo para controlar la emergencia. Finalmente, alrededor de las 14:00 horas, el leopardo fue localizado y sedado, poniendo fin a una jornada de tensión que quedó documentada en videos que rápidamente comenzaron a circular en redes sociales y generaron miles de reacciones.