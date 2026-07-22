 Mujer sale disparada de un juego mecánico en una feria
Viral

Video capta el momento en que mujer sale disparada de un juego mecánico en una feria

La mujer cayó desde una altura aproximada de cuatro metros luego de que un vagón del “gusanito” volcara a toda velocidad al tomar una curva.

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Lo que debía ser un momento de risas y diversión se convirtió en una tragedia., Captura de pantalla video de X.
Lo que debía ser un momento de risas y diversión se convirtió en una tragedia. / FOTO: Captura de pantalla video de X.
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Un video que circula en redes sociales muestra el impactante momento en que una mujer sale disparada de un juego mecánico y cae desde varios metros de altura durante una feria en Guayaquil, Ecuador. El accidente, que dejó a la víctima gravemente herida, ha generado conmoción entre los usuarios de distintas plataformas.

El incidente ocurrió alrededor de las 23:00 horas del pasado lunes 20 de julio de 2026. Las imágenes, captadas por un testigo, muestran cuando la atracción conocida como "gusanito" toma una curva a gran velocidad y, de forma repentina, uno de los vagones se voltea, provocando que la mujer sea expulsada y caiga desde una altura aproximada de cuatro metros.

Tras el impacto, varias personas que se encontraban en la feria corrieron para auxiliar a la víctima mientras otros alertaban a los servicios de emergencia. La grabación concluye con los asistentes rodeando a la mujer mientras esperan la llegada de los socorristas.

Suspenden juego mecánico 

De acuerdo con medios locales, paramédicos del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil brindaron atención prehospitalaria a la afectada y posteriormente la trasladaron de urgencia al Hospital IESS Los Ceibos, donde permanece bajo atención médica. Hasta el momento no se ha informado oficialmente sobre su estado de salud.

Luego del accidente, el juego mecánico fue suspendido de manera preventiva mientras las autoridades realizan las inspecciones para establecer qué provocó la falla que derivó en el incidente.

El video del accidente se ha viralizado rápidamente en redes sociales, donde miles de usuarios expresaron su preocupación por las condiciones de seguridad de los juegos mecánicos instalados en ferias y exigieron una investigación para determinar si existieron fallas técnicas o posibles negligencias en la operación de la atracción.

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