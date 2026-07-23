Hombre dispara a delincuentes para defender a su familia

Un video captado por una cámara de seguridad se volvió viral en redes sociales al mostrar la reacción de un hombre de 80 años que frustró un intento de asalto al enfrentarse a disparos con un grupo de presuntos delincuentes que irrumpió en su propiedad.
El hecho ocurrió durante la madrugada del 21 de julio en el barrio San Isidro, en Presidente Franco, Paraguay. De acuerdo con la información preliminar, varios hombres ingresaron al terreno por la parte trasera con la aparente intención de robar un vehículo que se encontraba estacionado en el lugar.
La presencia de los desconocidos fue descubierta luego de que los perros de la vivienda comenzaran a ladrar de forma insistente. La alerta permitió que la familia se percatara de lo que ocurría y, segundos después, el propietario decidió salir para impedir que el robo se consumara.
Las imágenes muestran al adulto mayor empuñando un revólver calibre .38 mientras realiza varios disparos en dirección de los presuntos asaltantes. Al verse sorprendidos por la reacción del dueño de la vivienda, los hombres emprendieron la huida sin lograr llevarse el automóvil ni ingresar a la casa.
Policía acudió a la vivienda
La grabación se viralizó rápidamente y abrió el debate entre los usuarios de redes sociales. Mientras algunos destacaron el valor del octogenario para proteger a su familia y su patrimonio, otros señalaron el alto riesgo que representa enfrentar a personas armadas.
Tras la emergencia, agentes policiales acudieron al inmueble para documentar lo ocurrido e iniciar las investigaciones. Hasta ahora no se ha informado sobre capturas relacionadas con el caso ni sobre la identidad de los sospechosos.
Las autoridades mantienen las pesquisas para establecer cómo ocurrió el intento de robo y dar con el paradero de los responsables.